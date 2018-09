vor 52 Min.

Amtsgericht Nördlingen: Rätsel um Schlägerei gelöst

Auf einer Plattenparty in Hainsfarth kam es zu einem Tumult. Der Fall beschäftigte die Gerichte über Monate.

Von René Lauer

Manches Gerichtsverfahren erinnert an die unendliche Geschichte. Einer dieser Fälle ereignete sich bereits im Januar des vergangenen Jahres – und hat die Gerichte bis heute beschäftigt.

Auf einer Plattenparty in Hainsfarth war es zu einem Tumult mit mehreren Beteiligten gekommen. Ehe das Gerangel vom Sicherheitsdienst aufgelöst werden konnte, fing sich einer der Feiernden einen Faustschlag im Gesicht ein, wodurch er starke Schwellungen und Hämatome erlitt.

Trotz mehrerer Beteiligter und Zeugen gestaltete sich die Suche nach dem Schuldigen als mühsam. Zum ersten Mal wurde der Fall im Oktober vergangenen Jahres vor dem Nördlinger Amtsgericht verhandelt. Weil das Opfer angab, keine Erinnerungen an die Tat zu haben, und auch die Zeugen nicht besonders überzeugend aussagten, vertagte der Vorsitzende Richter Andreas Krug die Verhandlung und lud weitere Zeugen.

Das führte letztendlich dazu, dass zwei Party-Besucher in einer weiteren Verhandlung in Nördlingen verurteilt wurden. Einer von ihnen soll das Opfer festgehalten, der andere zugeschlagen haben. Die Angeklagten wollten das Urteil nicht akzeptieren und gingen in Berufung – mit Erfolg. Im Prozess vor dem Augsburger Landgericht wurden sie freigesprochen, weil es Zweifel daran gab, inwiefern die beiden jungen Männer tatsächlich an der Schlägerei beteiligt waren. In den Fokus rückte dagegen ein weiterer Gast der Plattenparty. Dieser saß nun auf der Anklagebank, als der Fall erneut vor dem Nördlinger Amtsgericht verhandelt wurde. Auch der 21-Jährige aus dem Nordries, der ohne Verteidiger vor Gericht erschienen war, gab an, sich an jenen Abend nicht mehr erinnern zu können. „Ich war stark alkoholisiert.“ Es kam also wieder auf die Zeugen an. Zunächst sagte einer der beiden jungen Männer aus, die vor wenigen Monaten noch selbst auf der Anklagebank gesessen haben. Der Tumult sei bereits in vollem Gange gewesen, als er dazu gestoßen sei, erzählte der Zeuge. Er habe das Opfer zurückhalten wollen, als es auf den heute Angeklagten losgegangen sei. Schließlich habe er zwischen den beiden gestanden, schildert der junge Mann, als Faustschläge von hinter ihm ins Gesicht des Opfers flogen. Wer zugeschlagen hat, könne er nicht sicher sagen. Bei seinem schlichtenden Eingreifen habe er sich selbst am Knöchel verletzt. Ein Freund hätte ihm dann aus dem Geschehen geholfen.

Der war ebenfalls als Zeuge geladen und bestätigte diese Aussage. Der 18-Jährige gab an, nicht genau gesehen zu haben, von wem der Faustschlag ausgeführt wurde. Es sei aber „offensichtlich“ gewesen, dass der Angeklagte und das Opfer in einen Streit verwickelt waren.

Was der Angeklagte dann später zu zwei jungen Frauen gesagt haben soll, wurde ihm vor Gericht zum Verhängnis. Eine Zeugin sagte aus, der Angeklagte habe ihr gegenüber noch am Abend zugegeben, dass er den Schlag ausgeführt hat.

Eine weitere Party-Besucherin erzählte, dass sie den Angeklagten nach dem Gerangel getroffen habe. Die Sätze „ich habe sein Auge zertrümmert“ und „er wird nie mehr sehen können“ sollen gefallen sein.

Der Staatsanwalt führte aus, dass er keine Zweifel daran habe, dass der Angeklagte zugeschlagen hat. Der 21-Jährige sei schon mehrfach wegen Körperverletzung in Erscheinung getreten und lasse eine schädliche Neigung erkennen, weil er sich nach der Tat noch damit gebrüstet habe. Er forderte neun Monate Jugendstrafe auf Bewährung und zwei Wochen Dauerarrest.

Richter Andreas Krug sprach jedoch ein milderes Urteil. Er verurteilte den Angeklagten wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 600 Euro und verordnete ihm ein Anti-Gewalt-Training. Was er am Abend über die Tat gesagt habe, sei eher aus dem Schock heraus geschehen, argumentierte Krug, der dem jungen Mann keine schädliche Neigung attestieren wollte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

