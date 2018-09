19:01 Uhr

Amtsgericht Nördlingen: War es ein Racheakt?

Ein 25-Jähriger ist wegen mehrerer Delikte angeklagt. Für ihn steht einiges auf dem Spiel. Die Zeugen sind ausgerechnet seine Ex-Freundinnen.

Von Julian Würzer

Er saß bereits wegen Körperverletzung, Ladendiebstahls und Einbruchs wenige Jahre im Gefängnis. Nun musste sich ein 25-jähriger Rieser erneut wegen mehrerer Delikte vor dem Amtsgericht in Nördlingen verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, das Auto einer Ex-Freundin zerkratzt und sie beleidigt zu haben. Sie zeigte den jungen Mann an. Einer anderen Ex-Freundin sollte er angedroht haben, ihren Eltern ein Video zu schicken, in dem sie Drogen konsumiere, wenn sie ihre Aussage zu den vorherigen Vorfällen bei der Polizei nicht zurückziehe. Doch war das alles nur ein gezielter Racheakt der beiden Frauen?

Zu Beginn der Verhandlung versicherte Gerhard Schamann dem Angeklagten, dass er im Falle einer Verurteilung ein hartes Ergebnis erwarten könne, da er bereits mehrfach vorbestraft und auf Bewährung sei. Außerdem würde demnächst ein weiteres Gerichtsverfahren in einem anderen Fall auf den jungen Mann zukommen.

Der 25-Jährige war sich jedoch keiner Schuld bewusst und stritt die Taten ab. Das Video kenne er nicht, von dem Autokratzer wisse er nichts und beleidigt habe er auch niemanden. „Vielleicht haben Sie sich ja Frauen ausgesucht, die sie ins Gefängnis bringen wollen“, sagte Schamann.

Im Laufe des Prozesses zeigte sich allerdings ein anderes Bild. Eine seiner Ex-Freundinnen, eine 24-Jährige, sagte vor Gericht aus, dass die Beziehung mit dem Angeklagten im Schlechten auseinandergegangen sei. Er habe sie daraufhin mehrmals täglich angerufen, ihr geschrieben und vor der Haustüre auf sie gewartet. Das sei Ende des vergangenen Jahres gewesen. Am Morgen des 25. Dezembers wollte die 24-Jährige zum Weihnachtsessen zu ihren Eltern fahren, als sie einen Kratzer an ihrem neuen Wagen entdeckte. Allerdings erstatte sie erst zehn Wochen später Anzeige bei der Polizei, da sie zunächst nur vermutete, dass der Angeklagte dahinter stecke. „Ich dachte, ich kann ohnehin nichts machen“, sagte sie. Dann hätte sich aber in der Zwischenzeit eine andere Ex-Freundin des Angeklagten, eine 21-Jährige, bei ihr gemeldet, die sie davor nicht kannte. Die erzählte ihr Details über das beschädigte Auto.

Im Gerichtssaal sagte die 21-jährige Zeugin, dass sie damals mit dem Rieser in einer Beziehung war. In der besagten Nacht sei der Angeklagte zu ihr gekommen und habe um ein Alibi gebeten, da er das Auto zerkratzt habe. Erzählt habe sie das der Geschädigten aber erst nach einem Streit mit dem 25-Jährigen wenige Wochen später. „Ich fand die Aktion aber auch von Anfang an blöd, da es einfach ein Neuwagen war“, sagte sie. Außerdem sagte sie, dass der Angeklagte in ihrer Beziehung immer wieder ausgerastet sei. „Ich war schwanger von ihm, da sagte er, bevor ich das Kind bekomme, schlage er es mir raus.“ Die Existenz des Videos, mit dem der Angeklagte ihr gedroht habe, bestätigte sie ebenfalls. „Er hat mich damals gefilmt.“

Ein Sachbearbeiter der Polizei, der das Handy in Gewahrsam nahm, fand auf dem Gerät allerdings nichts. Richter Gerhard Schamann sagte, ihn wundere das nicht, da der Angeklagte bereits übergroße Polizeierfahrung habe. Die Staatsanwältin Manuela Kaiser schenkte den beiden Zeuginnen Glauben und forderte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten für den 25-Jährigen, da er keine günstige Sozialprognose habe, arbeitslos sei, mehrere Vorstrafen und eine Bewährung habe. Die Anwältin des Angeklagten, Mara Capellupo, plädierte auf einen Freispruch, da Aussagen gegen Aussage stand und es kein Video gebe. Letztlich wurde der 25-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt.

Gerhard Schamann begründete sein Urteil damit, dass er die Zeugenaussagen für tragfähig halte und der Angeklagte bereits mehrfach bewiesen habe, dass er sich nicht an Regeln halten wolle.

