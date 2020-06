10:00 Uhr

An der Deininger Schule wird investiert

An der Grund- und Mittelschule in Deiningen soll die IT-Ausstattung verbessert werden.

Plus Wilhelm Rehklau wurde wieder zum Ersten Vorsitzenden des Schulverbands gewählt

Von Matthias Link

Der Schulverband Deiningen ist am vergangenen Montag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Zum Ersten Vorsitzenden des Verbands wurde der Deininger Bürgermeister Wilhelm Rehklau einstimmig gewählt, zum Zweiten Vorsitzenden Klaus Schmidt, Bürgermeister von Wechingen. Beide hatten die Ämter bereits zuvor inne. Die Versammlung beschloss, die Aufwandsentschädigung für den Ersten Vorsitzenden auf 425 Euro festzusetzen. Zu Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses wurden Christoph Schmid, Annemarie Knöpfle-Faul und Anja Fiedler gewählt. Ausschussvorsitzender ist Christoph Schmid. Der Verband beschloss auch die Geschäftsordnung für die neue Periode.

Des Weiteren wurde der Haushaltsplan des Verbands vorberaten. Moritz Gerstner, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Ries, stellte hierzu die Zahlen vor. Das Volumen des Verwaltungshaushalts, der Einnahmen und Ausgaben aus dem laufenden Betrieb umfasst, beträgt 626000 Euro. Im Vorjahr waren es 613000 Euro. Der ungedeckte Aufwand, aus dem sich die Schulverbandsumlage berechnet, beläuft sich auf 464000 Euro. Bei 216 Schülern der Grund- und Mittelschule ergibt das eine Umlage von 2148 Euro je Schüler. Im Vorjahr lag der Betrag bei 1931 Euro.

Hohe fünfstellige Summe für bessere IT-Ausstattung

Im Vermögenshaushalt sind folgende Investitionen geplant: Im Rahmen des Förderprogramms „Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer“ des Freistaats werden 85 000 Euro für die Verbesserung der IT-Ausstattung ausgegeben. Dazu gehört auch ein Projekt, mit dem die Netzwerkstruktur des WLAN ausgebaut werden soll. Außerdem sind Gelder für Whiteboards und iPad-Koffer vorgesehen.

5000 Euro sind für Mobiliarausgaben geplant, die verschiedenen Brandschutzmaßnahmen belaufen sich auf 85000 Euro. Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms Schulinfrastruktur (KIP-S) werden 140000 Euro ausgegeben, der größte Teil davon ist für die Flachdachabdichtung der Turnhalle. Es handelt sich dabei um die Restfinanzierung des Programms, das schon seit 2019 läuft. Die Tilgungen der laufenden Darlehen machen etwa 68000 Euro aus. Finanziert werden diese Maßnahmen unter anderem über die Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 68000 Euro. Der Zuschuss für das KIP-S beträgt 126000 Euro, der Zuschuss aus dem Förderprogramm für das digitale Klassenzimmer liegt bei 84000 Euro. Der Verband wird auch aus seiner Rücklage 16000 Euro entnehmen.

In Summe fehlen noch 89000 Euro zur Finanzierung des Vermögenshaushalts. Dieser Betrag wird über eine sogenannte Investitionsumlage aufgebracht. Die beteiligten Gemeinden bezahlen so 411 Euro je Schüler an den Verband.

Das Busunternehmen Schwarzer hatte zudem einen Antrag an den Verband gestellt, 53 Prozent der Gesamtkosten zu übernehmen, da wegen der Schulschließung keine Schulfahrten mehr stattfanden. Die Busse und das Personal mussten aber dennoch bereitstehen, um den Fahrbetrieb kurzfristig wieder aufnehmen zu können. Der Verband stimmte dem Antrag zu, einen Teil der entstandenen Kosten zu übernehmen. Abzüglich der beantragten Förderung der Regierung für die Schülerbeförderung bleiben dem Verband damit Kosten in Höhe von rund 120 Euro pro Monat. Dem Busunternehmen Osterrieder werden ebenfalls Gelder für den Fahrtenausfall bezahlt.

Die höchste Spende kommt von den Musikvereinen

Der Verband beschloss auch die Annahme von Spenden. Der Elternbeirat spendete 645 Euro, die drei Musikkapellen Harburg, Fünfstetten und Deiningen 1500 Euro aus der jährlich veranstalteten Serenade, die Raiffeisen-Volksbank Wemding 300 Euro und das Märker Zementwerk 200 Euro.

Lesen Sie auch:

Ab 27. Juni freie Fahrt durch Deiningen

Themen folgen