Andreas Richert: Bretter, die kein Geld bedeuten

Wieder einmal bewies Prinzipal Moritz Gruber eine glückliche Hand bei der Auswahl seiner Künstler für das Projekt Kinokabarett. Der selbsternannte „Berufsbetrüger“, sprich Gaukler, Andreas Richert gastierte mit seinem Programm „Ne Tüte Buntes“ vor dreiviertelvollem Haus im Kino der Goldenen Gans. Wie angekündigt, präsentierte Richert auch unter seinem Alter Ego „Orlando von Godenhaven“ nicht nur ein wirklich buntes Programm an Kunststückchen aus zwei Jahrtausenden, sondern auch ein rasantes und mitunter aufrüttelndes Wechselspiel zwischen Ernst und Klamauk, zwischen Tragödie und Komödie.

Von der ersten Minute an hatte er sein Publikum im Griff, stellt unumwunden klar, dass er sein Volk („Ihr da unten“) gemäß seiner Berufsbezeichnung betrügen will und erklärt auch bereitwillig, wie. Nur ist er so geschickt und unglaublich versiert in seinen Bewegungen, dass man ihm trotz vordergründig simpler Erklärung – gerne auch in Zeitlupe – nicht auf die Schliche kommt. Wenn das Publikum ihm mal wieder nicht folgen kann, erklärt er das lapidar mit der Bemerkung, „dass die Evolution in Oettingen wohl nur Teilerfolge feiern konnte“.

Doch auch das gezielt-gespielte Bashing kann die Leute im Saal nicht von der Bewunderung für sein Tun abhalten, im Gegenteil: Wenn er anschaulich erklärt, dass man beim berühmten Hütchenspiel immer nur Geld verlieren, aber niemals gewinnen wird, glaubt man ihm jedes Wort. Seine Zauberkunst in der Tradition der Gaukler erklärt er mit dem Lehrauftrag seiner Zunft im Mittelalter: Es war auch der Transport von Wissen. Wie selbstverständlich zeigt er sein enormes Wissen in scheinbar belanglosen Plaudereien, die gespickt sind mit klugen philosophischen Anekdoten und Bemerkungen. Nach der Pause, droht der Künstler, wird’s ernst, da will er zeigen, dass Gaukeln zu keiner Zeit ein Zuckerschlecken war und ist – „auf Brettern, die kein Geld bedeuten“. Doch so hart kommt es nicht, völlig schräge Gedichte von Erich Frieds Mausefalle über Hildebrands Schlesischen Jahreszeiten-Zyklus („Deine Zeit ist um, wird immer ummer …“) bis zu Ringelnatz’ Kindergedichtchen werden immer wieder von faszinierenden Gaukler-Nummern und Jonglagen flankiert. Er macht aus einem Löffel im Mund mit bloßen Zähnen eine Gabel, futtert reihenweise scharfe Rasierklingen und holt sie danach wie Wäsche auf der Leine aus dem Mund oder balanciert mit Glaskugeln, als seien es die Seifenblasen, aus denen er sie ursprünglich auch „gezaubert“ hatte.

Selbst als Bauchredner – mit dem Hasen Ludmilla als verkleidetes Krokodil – macht er eine gute Figur. Was der Künstler scheinbar nicht abkann, ist, wenn man ihm nicht die Aufmerksamkeit schenkt, die er verdient hat: Er fordert einen abgelenkten Jungen im Publikum auf, ganz laut „Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom“ zu sagen und fährt eine Besucherin gnadenlos an: „Du glotzt während meiner Show in dein Handy?“ Doch nie klingt das böse oder ärgerlich, man spürt, dass der Mann sein Tun genauso wie sein Publikum liebt. Und das genießt einen höchst amüsanten, höchst lehrreichen Abend, der mit einem nachdenklichen Lied vom Leiermann aus Schuberts Winterreise endet, das Andreas Richert, begleitet von Moritz Gruber an der Gitarre, zum Abschluss singt.