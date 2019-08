15:30 Uhr

Angeklagter erscheint nicht vor Gericht: Polizei sucht nach ihm

Ein Mann ist nicht zu seiner Verhandlung am Nördlinger Amtsgericht erschienen. Wo die Beamten nach ihm gesucht haben und warum er angeklagt ist.

Von Ronald Hummel

Bei einer Verkehrskontrolle im Ries fand die Polizei im März 2018 im Auto eines Mannes 4,6 Gramm Haschisch und 14,88 Gramm Kokain. Bei Letzterem lag der Wirkstoffgehalt mit 10,7 Gramm weit jenseits der geringfügigen Menge von fünf Gramm, weshalb der Drogenbesitz als Verbrechen eingestuft wurde. Vor dem Schöffengericht am Nördlinger Amtsgericht wurde nun eine Verhandlung unter Vorsitz von Richterin Ruth Roser angesetzt, zu welcher der Angeklagte jedoch nicht erschien; er hatte sich auch nicht entschuldigt.

Der Angeklagte fehlte vor Gericht unentschuldigt

Richterin Roser beauftragte einen Nördlinger Polizeibeamten, der bereits als Zeuge erschienen war, bei der Polizeiinspektion nachzuforschen, wo der Angeklagte eventuell erreichbar sei; am Telefon hatte er sich nicht gemeldet. Der Polizist leitete in die Wege, dass eine Streife zu dessen Wohnung und Arbeitsplatz fuhr, wo er jedoch nicht anzutreffen war. Kollegen erklärten den Beamten, er hätte sich seit Montag der Woche krank gemeldet.

Also riefen die Polizisten in den umliegenden Krankenhäusern an – tatsächlich fanden sie heraus, dass er sich am Freitag mit Magenbeschwerden in der Nördlinger Notaufnahme gemeldet hatte. Man hatte ihn im Krankenhaus dabehalten wollen, doch er hatte es wieder verlassen. Richterin Roser erließ daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen unbekannten Aufenthalts und Flucht. „Der Angeklagte hätte ein Attest beantragen können, er hatte sich ja auch beim Arbeitgeber krank gemeldet“, begründete sie diesen Schritt.

