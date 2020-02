22:41 Uhr

Anhänger gekippt: Vier Schwerverletzte bei Unfall

Ein Anhänger eines Autos kippt auf die Gegenfahrbahn, vier Menschen werden schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Im Landkreis Donau-Ries sind am Samstagabend vier Menschen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen kippte der Anhänger eines Autos auf der Landstraße zwischen Wechingen und Fessenheim. Dadurch kam der Wagen auf die Gegenfahrbahn ab und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. In den beiden Autos saßen jeweils zwei Menschen, alle wurden schwer verletzt. Sie mussten teilweise von der Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, mit einer Rettungsschere aus dem Auto befreit werden. Zwei Hubschrauber waren vor Ort, die zwei der Verletzten in nahegelegene Krankenhäuser brachten. Die anderen beiden Verletzten wurden mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht.

Mit einer Rettungsschere hat die Feuerwehr die Menschen aus den Autos befreit. Bild: Dieter Mack

Ein Gutachter ist vor Ort, um den Unfallhergang nachzuvollziehen. (AZ)

