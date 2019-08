Anhänger löst sich: Hoher Sachschaden

Die Polizei vermutet, dass die Kupplung nicht richtig festgestellt war.

Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 27 000 Euro ist bei einem Unfall am Samstag entstanden. Laut Polizeiangaben fuhr ein 45 Jahre alter Mann gegen 14.25 Uhr mit seinem Auto und einem Anhänger auf dem Inneren Ring in Nördlingen in Richtung Pflaumloch. Auf Höhe des McDonalds machte sich der Anhänger des Pkw auf einmal selbstständig und löste sich von der Anhängekupplung. Offenbar war die Kupplung nicht richtig arretiert, berichten die Beamten. Der Hänger geriet auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Der 52-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Autos aus Baden-Württemberg versuchte, nach rechts auszuweichen, und geriet mit seinem Pkw an die Leitplanke. Dann prallte der Anhänger gegen seine komplette linke Seite. Am Auto des 52-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 25 000 Euro. Der Anhänger wurde völlig zerstört, der Schaden beträgt mindestens 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. (pm)