vor 20 Min.

Ankerzentrum Donauwörth: Die meisten Abschiebungen klappen nicht

Nur die wenigsten der im Ankerzentrum Donauwörth anberaumten Rückführungen können durchgeführt werden. Woran das liegt und wie die Behörden reagieren.

Von Thomas Hilgendorf

Gegen 2 Uhr oder 2.30 Uhr schellt der Wecker. Dienstbeginn dann etwas später. So beginnt für viele Polizeibeamte in Donauwörth seit einiger Zeit der Tag. Oft ist das frühe Aufstehen aber für die Katz. Dann, wenn die Beamten in das Ankerzentrum einrücken, um eine Abschiebung durchzuführen – der Ausreisepflichtige aber nicht aufzufinden ist. Das sind keine Einzelfälle, man könnte es fast die Regel nennen.

Inspektionsleiter Thomas Scheuerer muss mit seinem Personal bei der Dienstplaneinteilung jonglieren. Klar, für einen Chef ist das immer ein wenig wie Tetris spielen, doch Scheuerer berichtet von einer recht großen Last, welche die Ordnungshüter in Donauwörth mit der Erstaufnahme, beziehungsweise seit Anfang August mit dem Ankerzentrum tragen. Es sind allem voran zahlreiche anberaumte Fahrten, die in Richtung Flughafen München gehen sollen, welche die Polizei viel Energie, Personal und Arbeitsstunden kosten.

Die meisten Abschiebungen verlaufen erfolglos

Scheuerer berichtet davon, dass 70 bis 80 Prozent der Abholungen – es können in manchen Wochen zwischen zehn und zwölf sein – erfolglos verliefen. Und das, obwohl die Abholungen in Bayern nicht angekündigt werden. Die Zahlen untermauern die aktuelle Ineffizienz: Im Monat Juli hat die Polizei 26 Ausreisepflichtige, die abgeschoben werden sollten, nicht in ihrer Unterkunft angetroffen. Zwei Abschiebeversuche mussten abgebrochen werden, sieben konnten durchgeführt werden.

Ein ähnliches Bild liefern die bisherigen Daten für den August: 17 ausreisepflichtige Migranten traf die Polizei gar nicht erst an, einmal musste abgebrochen werden, eine Abschiebung gelang letztlich. Erst am vergangenen Montag trafen die Donauwörther Beamten drei Abzuschiebende nicht an – am Dienstag folgte das gleiche Szenario.

„Die Kollegen rücken an, und der Gesuchte ist einfach nicht da. Die Kollegen können mitten in der Nacht auch nicht das gesamte Areal und sämtliche Gebäude absuchen“, sagt Scheuerer. Zwar versuche man eine möglich weitgehende Kontrolle in der Kaserne, diese wäre jedoch lückenlos kaum möglich, „es sei denn, die Betroffenen kämen in Abschiebehaft“.

Die Regierung von Schwaben, die für die Erstaufnahme – beziehungsweise das Ankerzentrum – in Donauwörth zuständig ist, merkt auf Nachfrage unserer Zeitung an: „Es gibt grundsätzlich eine Vielzahl von Gründen, die dazu führen können, dass eine Abschiebung nicht durchgeführt werden kann.

Dazu gehören etwa das Fehlen von Pass- beziehungsweise Passersatzpapieren bei Rückführung in die Herkunftsstaaten, das Nichtantreffen der Betroffenen am Tag der Abschiebung, die fehlende Rückübernahmebereitschaft der Herkunftsstaaten, eine ungeklärte Identität, der Ablauf der Überstellungsfrist bei Dublin-Rücküberstellungen oder gesundheitliche Probleme, welche die Reisefähigkeit berühren.“ Bei den von PI-Leiter Scheuerer wären eigentliche sämtliche bürokratischen Hindernisse für Rückführungen beseitigt – nur eben die betroffene Person ist es, die in den meisten aufgeführten Fällen schlichtweg nicht da ist.

Offiziell eingecheckt, in Wirklichkeit nicht auf dem Kasernengelände

Bei den Fahrten sind zeitweise vier Polizeibeamte gebunden, zwei Streifenbesatzungen: ein Team für die Abschiebung bis zum Abflug der Maschine am Flughafen München, ein weiteres als Unterstützung beim Einrücken in die Unterkunft. Die Asylbewerber, die in der Kaserne aus- und eingehen, würden über ein Chipkartensystem registriert, wie Scheuerer erklärt. Freilich könne es vorkommen, „dass der eine oder andere die Karte an einen Bekannten weitergibt“.

Will heißen: Der Betroffene gilt als eingecheckt, ist also offiziell im Ankerzentrum – aber in Wirklichkeit nicht auf dem Kasernengelände. Oder er hat mit einem Bekannten schlicht den Schlafplatz getauscht. Auch die kurzfristige Flucht über den Zaun sei nicht ungewöhnlich, so Scheuerer.

Keine Frage, für die Polizeibeamten sind solche Fahrten ernüchternd. Zumal in den genannten Fällen das vorhanden wäre, was so oft Schwierigkeiten bereitet: Die Dokumente und die Aufnahmebereitschaft des erstaufnehmenden Landes – in den meisten Fällen ist das laut Scheuerer Italien. Indessen sei es auch den italienischen Regeln und keineswegs irgendeiner polizeilichen Willkür geschuldet, dass die Polizei so früh zu Abschiebungen von ausreisepflichtigen Migranten anrückt.

Das Land nimmt nur diejenigen auf, die bis 14 Uhr in Italien einchecken. Und auch dann nur in kleinen Kontingenten. Für die Polizeibeamten heißt das an zahlreichen Tagen: Dienstbeginn um 2.40 Uhr, jeweils für vier Mann, bei gleichbleibender Stärke der Dienststellen. Ein wenig Erleichterung für die Polizei in Donauwörth sei jedoch in Aussicht. Von nun an soll es für die Abschiebefahrten ein rotierendes System geben: Kollegen aus Augsburg, Rain, Dillingen und Nördlingen sollen sich mit den Donauwörthern abwechseln.

Scheuerer merkt an, dass seit der Umwidmung der Erstaufnahme in ein Ankerzentrum seiner Wahrnehmung nach zahlreiche Abschiebefahrten angeordnet werden. Nur effizient seien diese kaum, wenn die meisten Ausreisepflichtigen kurzfristig nicht aufzufinden sind.

Themen Folgen