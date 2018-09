vor 42 Min.

Anklage: Sohn über Jahre missbraucht

Mutter muss sich ab Donnerstag vor Gericht verantworten

Nördlingen/Aalen Die Vorwürfe gegen eine Mutter wiegen schwer: Sie soll ihr minderjähriges Kind über mehrere Jahre hinweg sexuell missbraucht haben. Der Bub wohnt inzwischen im Ries, er ist 18 Jahre alt und war ab 2011 bei verschiedenen Pflegeeltern untergebracht. Weil die Mutter aus dem Raum Aalen stammt, findet der Prozess vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Aalen statt. Auftakt ist am Donnerstag, angesetzt sind nach Informationen der Rieser Nachrichten durch den zuständigen Richter bislang drei Verhandlungstage. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde im Mai 2017 Anklage gegen die Mutter erhoben. Die Mutter soll ihren Sohn demnach vom dritten Lebensjahr an bis Mai 2011 bei verschiedenen Gelegenheiten zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Außerdem soll es im Mai 2011 zu Geschlechtsverkehr zwischen der damals 35-Jährigen und ihrem Sohn gekommen sein. Er war zu dem Zeitpunkt elf Jahre alt. Aus dem Umfeld des Opfers war zu erfahren, dass die sexuellen Misshandlungen zu einer geistigen Behinderung geführt haben sollen. Nachdem der Mutter durch das Jugendamt im Ostalbkreis die Sorgepflicht entzogen worden sei, sei der Bub verwahrlost bei den Pflegeeltern aufgetaucht, konnte kaum sprechen und war verhaltensauffällig. Ein Halbbruder des Opfers soll noch bei der Mutter wohnen. Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitgeteilt hat, bestreitet die Angeklagte die Vorwürfe. Das zuständige Landratsamt will sich zu dem Fall nicht äußern, da es sich um ein laufendes Verfahren bei Gericht handelt. (vmö)

