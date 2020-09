11:07 Uhr

Arbeiter stürzt auf Nördlinger Großbaustelle drei Meter in die Tiefe

57-Jähriger trägt bei Betriebsunfall in Nördlingen mittelschwere Verletzungen davon. Die Feuerwehr muss den Mann bergen.

Am Donnerstag gegen 10.15 Uhr kam es auf einer Großbaustelle in der Nürnberger Straße zu einem Betriebsunfall. Ein 57-jähriger Arbeiter befand sich im siebten Stock der Baustelle, als ein Kran gerade Metallboxen ins Treppenhaus hob. Während er nach oben auf die Gitterboxen blickte, ging er einen Schritt nach hinten und fiel dabei durch einen Leiterabstieg in der Decke rund drei Meter nach unten. Der Mann wurde durch die Feuerwehr Nördlingen geborgen und kam anschließend mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus. (pm)

