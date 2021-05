vor 17 Min.

Archäologen finden im Ries Artefakte aus mehreren Jahrtausenden

Plus Dr. Manfred Woidich berichtet über die Tätigkeit seines Archäologiebüros. Verschiedene Funde bei Ausgrabungen geben Hinweise auf die geschichtsträchtige Vergangenheit des Ries.

Von Gerhard Beck

Anstatt des geplanten Vortrages in Mönchsdeggingen berichtete Dr. Manfred Woidich in virtueller Form über die Tätigkeit seines Archäologiebüros in den letzten drei Jahren im Rahmen der Rieser Kulturtage. Woidich hat 2016 mit seinem Geschäftspartner Sergiu Tifui die Grabungsfirma gegründet und untersucht vor allem im Donau-Ries bei anstehenden Baumaßnahmen die Grundstücke nach archäologischen Hinterlassenschaften. Dass ihm dabei auch die Einordnung der Befunde und Artefakte in den zeitlichen und regionalen Kontext wichtig ist, wurde an dem Abend immer wieder deutlich.