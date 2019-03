vor 18 Min.

Architektur: Ausstellung im Rathaus

Schau ist bis zum 10. April zu sehen

Die Ausstellung „Architektenführer“ ist ab sofort im Nördlinger Rathaus zu sehen. Oberbürgermeister Hermann Faul konnte bei der Eröffnung auch den Zweiten Vorsitzenden des Schwäbischen Architekten- und Ingenieursvereins, Harald Tiefenbacher, begrüßen. Zum 150. Jubiläum hat sich der Verein entschlossen, beispielhafte Projekte aus den vergangenen 20 Jahren in einer Ausstellung darzustellen und zu präsentieren.

Faul lobte die Leistungsschau und betonte, dass gerade die Stadt Nördlingen mit ihrer mittelalterlichen Bausubstanz allein über 480 Einzel-Denkmäler in einem Gesamtensembleschutz verfüge und deshalb eine wichtige und wertvolle Architektur von großer Bedeutung sei. Auch Tiefenbacher ging in seinen Ausführungen darauf ein, dass die Wanderausstellung nach der Schau im Landratsamt Donauwörth nun in Nördlingen gezeigt werde und allein 23 Objekte im Landkreis Donau-Ries beinhalte. Dies unterstreiche die hohe Qualität der Neubaumaßnahmen ebenso, wie auch die Ausstellung gelungene Sanierungen im Landkreis zeige.

Von den 134 Objekten befinden sich 23 im Landkreis und beweisen die vielfältige gelungene Architektur. Tiefenbacher freute sich, dass in dem historischen Foyer des Rathauses eine modern konzeptionierte Ausstellung mittels den traditionellen Bauutensilien wie Schaltafeln und Gerüst errichtet werden konnte. Anhand einer Videopräsentation werden gelungene Bauprojekte in Schwaben gezeigt. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten im Rathaus Nördlingen täglich von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet. Die Ausstellung wird bis Mittwoch, 10. April, zu sehen sein. Ein Architekturführer Region Augsburg-Schwaben der Grundlage dieser Ausstellung ist, ist im örtlichen Buchhandel erhältlich. (pm)

