Arrivederci Bagolino, Ciao Storo

Plus Oettingen will nach fast 20 Jahren die Städtepartnerschaft mit der italienischen Gemeinde Bagolino auflösen. Einer der Gründe: Die Stadt liebäugelt mit dem Nachbarort.

Es ist das Ende einer langjährigen Freundschaft: Oettingen will die Städtepartnerschaft zu Bagolino beenden. Die Beziehung war nach Aussagen der Oettinger schon lange nicht mehr intakt.

Es begann im Frühjahr 2000. Eine Oettinger Delegation reiste nach Bagolino in Norditalien – noch im gleichen Jahr folgte der Gegenbesuch sowie eine Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags im September. Der damalige Oettinger Bürgermeister, Dieter Paus, versprach bei der Unterzeichnung auf italienisch, „alles zu tun, um die Partnerschaft mit Leben zu erfüllen“. So folgten gegenseitige Besuche, wie beispielsweise im April 2001. Damals wurde den italienischen Gästen zuliebe sogar der Brauch geändert und der Oettinger Maibaum einen Tag früher aufgestellt. Doch das Engagement, das zu Beginn in die Beziehung gesteckt wurde, nahm nach Aussagen von Bürgermeisterin Petra Wagner stetig ab. „Wir haben versucht, den Kontakt mit den Bagolinern zu halten, doch auf Weihnachtsgrüße und Gratulationen kam in vergangener Zeit nichts zurück.“

Von Anfang an wurde die Städtepartnerschaft zwischen Oettingen und Bagolino von einer weiteren italienischen Gemeinde begleitet, die sich nun als Nebenbuhler herausstellt. Storo, knapp 30 Autominuten von Bagolino entfernt. Oettingen und Storo verbindet ebenfalls eine lange Geschichte durch die Freundschaft zwischen dem italienischen Chor Valchiese und dem Sängerverein 1861 e.V. Oettingen.

Die fast 20-jährige Freundschaft der Vereine, die durch den Kontakt zur Partnerstadt Bagolino entstand, reicht dem Coro Valchiese nun wohl nicht mehr aus, wie in der Kulturausschusssitzung am Mittwochabend zur Sprache kam. Bürgermeisterin Petra Wagner zitierte aus einem Brief des Bürgermeisters von Storo: „Wir denken, dass der Zeitpunkt gekommen ist, um eine noch engere Freundschaft einzugehen.“ Weiter sagt Wagner: „Es kam die Anfrage von Storo, ob wir uns eine Städtepartnerschaft vorstellen könnten.“

Die Mitglieder des Kulturausschusses reagierten erfreut, aber zögerlich. Gertrud Jaumann fragte, ob die Partnerschaft zu Bagolino denn noch exisitiere. „Vielleicht sollte man diese zuerst auflösen, bevor man eine neue eingeht.“ Auch Martina Krommrei meinte, dass man klären sollte, ob man die bestehende Partnerschaft offiziell kündigen müsse. Dann könne man anlässlich der 20-jährigen Verbrüderung zwischen den Vereinen nächstes Jahr, die neue Partnerschaft mit Storo eingehen.

Eine deutsche Kommune hat noch nie eine Partnerschaft „gekündigt“

Mascha Gerwin von der Deutschen Sektion des Rats der Gemeinden und Regionen Europas kümmert sich um europäische und internationale Kommunalpartnerschaften. In der Geschichte der Partnerstädte sei das tatsächlich noch nie passiert, sagt Gerwin. „Meistens schläft eine Städtepartnerschaft langsam ein. Es gibt keine offizielle Kündigungsvorlage.“ Sie kennt ein paar Beispiele, in denen die jeweils ausländische der deutschen Partnerstadt mit einem Schreiben des Bürgermeisters „gekündigt“ habe.

Wagner will auf jeden Fall Bagolino über die Pläne mit Storo informieren. Dann würde einer neuen Partnerschaft nichts mehr im Wege stehen.