Astrazeneca-Freigabe: So ist die Lage bei den Rieser Hausärzten

In Bayern ist am Mittwoch der Corona-Impfstoff Astrazeneca für alle Altersgruppen freigegeben worden. Aber den Hausärzten im Ries nützt das noch nichts.

Es war eine Ankündigung, die viele dazu bewegte, bei ihrem Hausarzt anzurufen: Bayern hat den Impfstoff von Astrazeneca in den Arztpraxen für alle Altersgruppen freigegeben. Auch in der Gemeinschaftspraxis Frank und Bundschuh in Nördlingen meldeten sich viele Patienten, um das Vakzin zu bekommen, wie Dr. Georg Frank gegenüber unserer Zeitung bestätigte.

Allerdings gebe es zwei Probleme: Astrazeneca sei derzeit nur für die Über-60-Jährigen zugelassen – und für diese Altersgruppe sei es auch ein guter Impfstoff, betont Frank. Er habe derzeit allerdings keine einzige Impfdosis vorrätig.

Corona-Impfung: Hausärzte im Ries haben kein Astrazeneca vorrätig

So wie Frank geht es allen Hausärzten im Ries. Sebastian Völkl, der ärztliche Koordinator für den Landkreis Donau-Ries, sagt, auch nächste Woche bekämen die Mediziner nur Biontech-Impfstoff. Jeder Arzt könne pro Woche maximal 48 Dosen bestellen.

Frank berichtet, dass er für seine Praxis – die rein rechnerisch aus zwei Ärzten besteht – zwar die entsprechende Zahl geordert, allerdings nur 54 Dosen bekommen habe. Insgesamt haben die Hausärzte im Landkreis Donau-Ries bereits mehr als 4000 Impfungen verabreicht, so Völkl. (tiba)

