vor 3 Min.

Asyl: Behörden widersprechen Gerüchten

Eines der Asylbewerberheime in Nördlingen. In einem anonymen Brief an die Rieser Nachrichten wird gefragt, ob „die ganzen Asylbewerber aus der Kaserne in Donauwörth“ nach Nördlingen verlegt werden sollen.

Plus In einem anonymen Brief an unsere Redaktion wird gefragt, ob Flüchtlinge aus dem Ankerzentrum in Donauwörth nach Nördlingen kommen. Wie der Wegfall kompensiert wird.

Von Jan-Luc Treumann und Verena Mörzl

Das Ankerzentrum in Donauwörth wird am 31. Dezember 2019 geschlossen – das ist bekannt. Nun machen offenbar Gerüchte die Runde, dass Flüchtlinge nach Nördlingen kommen sollen, ein anonymer Brief erreichte unsere Redaktion.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Dort heißt es: „(...) Wir, eine Gruppe Nördlinger, haben von verschiedenen Seiten unter der Hand erfahren, dass die ganzen Asylbewerber aus der Kaserne in Donauwörth nach Nördlingen verlegt werden sollen“. Weiter heißt es in dem Schreiben, verantwortliche Politiker wüssten Bescheid und würden die Sache bedeckt behandeln, „weil es in der Nördlinger Bevölkerung wohl einen riesen Aufschrei geben könnte“. Königsteiner Schlüssel regelt Verteilung Auf Anfrage unserer Zeitung antwortet ein Sprecher der Regierung von Schwaben aber, dass die genannte Verlegung von Asylsuchenden nach Nördlingen in dieser Form nicht geplant sei. Er teilt mit: „Im Landkreis Donau-Ries ist derzeit keine weitere Unterkunftsdependance vorgesehen. Mit den bestehenden und geplanten Einrichtungen in Augsburg, Mering, Neu-Ulm und Kempten wird der Wegfall der Bewohnerplätze des Donauwörther Standortes kompensiert.“ Weiter führt der Sprecher aus, dass zur Überbrückung und bei unerwarteten Engpässen freie Plätze belegt würden. Es sei aber grundsätzlich nicht vorgesehen, die Asylbewerber aus Donauwörth in eine weitere Unterkunft nach Nördlingen zu verlegen. Derzeit befänden sich 501 Asylbewerber im Ankerzentrum. In Nördlingen gibt es 288 Plätze, 130 davon sind belegt Asylsuchende werden laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei der Erstverteilung zunächst in den nächstgelegenen Aufnahmeeinrichtungen der jeweiligen Bundesländer aufgenommen. Die Verteilung der asylsuchenden Personen richtet sich nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Dieser orientiert sich an Steuereinnahmen und Bevölkerungsanzahl. Diese Quote legt fest, welchen Anteil der Asylsuchenden jedes Bundesland aufnimmt. Die Quote beträgt für Bayern im Jahr 2019 15,56 Prozent. Laut Auskunft des Landratsamtes Donau-Ries hat der Landkreis davon ein Soll von 7,2 Prozent zu erfüllen, derzeit liegt er mit 9,45 Prozent sogar darüber. Nach dem Wegfall des Ankerzentrums werde der Prozentsatz mit 5,17 etwa zwei Prozentpunkte unter dem Soll liegen. Daher gebe es derzeit mehr Zuweisungen, also mehr Asylsuchende, damit die Quote nicht zu sehr sinke. Insgesamt gebe es in Nördlingen 288 Plätze für Flüchtlinge, 130 davon seien derzeit belegt. Nördlingens Bürgermeister Herrmann Faul sagt auf Nachfrage der Rieser Nachrichten, dass es „auf keinen Fall“ ein zweites Ankerzentrum geben werde. Nördlingen habe zwar, beispielsweise durch die Unterkünfte in der Nürnberger Straße, die Voraussetzungen für eine Unterbringung, man müsse auch weiterhin Flüchtlinge aufnehmen. „Aber es bleibt eine sehr überschaubare Zahl“, sagt Faul weiter. Nördlingen werde nicht besonders stark belastet. Faul stimmt den Aussagen des Regierungssprechers zu und dementiert die Gerüchte.

Themen folgen