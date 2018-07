vor 58 Min.

Asyl: Die andere Seite

Zwei Nördlinger engagieren sich seit Jahren für Flüchtlinge. Die derzeitige Diskussion ärgert sie sehr. Was Willy Zeiträg und Friedrun Meyer von Politikern fordern.

Von Martina Bachmann

Irgendwann kommt der Punkt, an dem es einem reicht. An dem man nicht mehr still sein kann, an dem man seine Meinung sagen muss, an dem man für seine Überzeugungen auch öffentlich einstehen will. Tage-, wochen-, ja monatelang haben die beiden Nördlinger Willy Zeiträg und Friedrun Meyer gehört und gelesen, was vor allem bayerische Politiker über das Thema Asyl gesagt haben. Von „Asyltourismus“ war da die Rede, von „Wirtschaftsflüchtlingen“. Jetzt langt es Zeiträg und Meyer, sie wollen die andere Seite darstellen, berichten, was sie mit Flüchtlingen in den vergangenen Jahren erlebt haben.

Die beiden engagieren sich für den Helferkreis Asyl, den harten Kern bilden zwischen 15 und 20 Personen. Zeiträg ist seit rund zehn Jahren dabei, Meyer begleitet bereits seit fast 20 Jahren Flüchtlinge. Sie selbst war fünf Jahre alt, als sie aus Schlesien nach Bayern kam: „Ich weiß, wie das ist, wie wenig man willkommen ist, wenn man nur einen Koffer dabei hat.“ Und sie erinnert sich noch gut an den Krieg in Breslau, als die Hitlerjugend durch die Vorgärten gerobbt sei, um für den Kampf zu trainieren. Die Politiker, die jetzt über Flüchtlinge urteilen, so schimpft Meyer, hätten noch nie erleben müssen, wie das ist, wenn eine Bombe neben einem einschlage. Sie selbst schon, daheim, in Breslau, als von ihrem Zuhause kaum etwas übrig blieb: „Keiner von denen weiß, wie sich das anfühlt. Die Kinder aus Syrien haben nichts anderes erlebt.“

Zeiträg hilft Flüchtlingen, einen Beruf, eine Stelle und eine Wohnung zu finden: „Ich habe das Gefühl, dass diejenigen, die zu uns kommen, Hilfe benötigen.“ Keiner verlasse seine Heimat gerne. Und die Menschen würden arbeiten wollen – doch der Staat lasse viele nicht. „Die Regeln sind falsch.“ Deutschland bezahle lieber Geld an die Flüchtlinge, statt ihr Potenzial zu nutzen. Auf der Homepage des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) wird Zeiträgs Aussage unter anderem so bestätigt: „Personen aus sicheren Herkunftsländern, wie etwa den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal und Serbien, die ihren Asylantrag nach dem 31. August 2015 stellen, müssen während des gesamten Asylverfahrens (und im Falle der Ablehnung des Asylantrages in bestimmten Fällen bis zur Ausreise) in Aufnahmeeinrichtungen wohnen und dürfen somit keiner Beschäftigung nachgehen.“

Bis dieses Asylverfahren entschieden ist, dauere es oft sechs, sieben Jahre, berichtet Meyer: „Da leben die in einem Zimmer, zu sechst. Die haben zu mir gesagt: Ich will arbeiten, wo kann ich arbeiten? Die werden depressiv.“ Die beiden Nördlinger fordern von der Politik, dass man den Flüchtlingen ermöglicht, etwas zu lernen – im besten Fall eine Fähigkeit, die sie in ihrem Heimatland nutzen können. „Dann müssten wir auch nicht so viel Entwicklungshilfe bezahlen“, argumentiert Meyer. Über die Bezeichnung „Wirtschaftsflüchtlinge“ ärgert sie sich sehr. Donald Trumps Großvater sei von Deutschland nach Amerika ausgewandert: „Den Slogan ,Vom Tellerwäscher zum Millionär’ gäbe es ohne die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge gar nicht.“

Deutschland werde auch nicht von ausländischen Menschen überflutet, betonen beide, Zeiträg sagt: „Seit 2015 sind immer weniger Flüchtlinge gekommen.“ Das Bamf teilt auf Nachfrage der RN mit, dass 2015 insgesamt 476.649 Asylanträge gestellt wurden, ein Jahr später waren es 745.545 – im vergangenen Jahr 2017 sankt die Zahl deutlich auf 222.683. Und heuer waren es bis Mai rund 78.000 Asylanträge.

Die beiden Nördlinger müssen sich durchaus auch Kritik für ihr Engagement gefallen lassen. Doch Zeiträg sagt: „Alle, die uns anfeinden, haben noch nie mit einem Flüchtling gesprochen.“

