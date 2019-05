20.05.2019

Ateliertage: Eine Vielfalt an Kunst und Können

Hunderte Besucher lernen bei den Ateliertagen Arbeitsräume der Künstler kennen.

Von Peter Urban

Die Ateliertage Nördlingen sind inzwischen in jeder Beziehung zum Renner geworden. Die zehnte Auflage der inzwischen überaus beliebten Veranstaltung verlangt allen Beteiligten – Künstlern wie Besuchern – einiges an Fitness, Kondition und Stehvermögen ab. Denn hunderte, wenn nicht tausende von Kunstinteressierten lassen sich von einem Atelier zum nächsten treiben und finden inzwischen eine faszinierende Vielfalt an Kunst und Können vor. Allein 21 Ateliers hatten ihre Türen geöffnet, dazu kamen die derzeit laufenden Ausstellungen wie „Die Provinz lebt!“ in der Alten Schranne, die „Raumkunst“ des Kunstvereins Nördlingen im Ochsenzwinger und die neu eröffnete Präsentation von Sebastian Passmore-Cox im Stiftungskrankenhaus.

Und obwohl die geneigten Betrachter von Freitag 18 Uhr bis Sonntag 19 Uhr insgesamt rund 15 Stunden Zeit hatten, war es wohl für die meisten unmöglich, die „Kunstmarathon“-Strecke lückenlos zurückzulegen. Denn nur allzu oft und gern konnte man sich von den Kunstwerken berühren lassen, lernte die Gesichter und die Arbeitsräume hinter den Werken kennen. Denn nicht nur dem Kunstsinn an sich wurde über die Maßen genüge getan, auch die Neugier auf die Lebens- und Arbeitsweise der Künstler fand ihre Befriedigung.

Wobei der Tenor bei den Kunstschaffenden durchweg positiv war, die Besucher hätten sich mit respektvoller Zurückhaltung im „Allerheiligsten“ der Künstler bewegt, in aller Regel den Kontakt mit den Künstlern gesucht und so zu einem Austausch von Produzent zu Konsument beigetragen. Das in jeder Hinsicht breite Spektrum macht den Reiz der Ateliertage aus: von ambitionierten Amateuren bis zu Weltklasse-Künstlern mit internationalem Renommee hat die Stadt alles zu bieten. In unglaublicher Vielfalt und zum Teil auch in unglaublicher Qualität.

Nicht wenige Kunstinteressierte äußerten sich überrascht über die Vielfalt. Cartoons, Illustrationen, Zeichnungen, Aquarell, Grafik, Malerei in allen Facetten, Schmuck, Möbel, Objekte und Skulpturen: Ton, Glas, Holz, Stoff, Papier, Metall, Keramik, Stein.

Auch die Locations zeigten sich durchaus heterogen: vom Open-Air-Atelier im Container über das pittoreske Ferienhäusle zum Hausgarten, vom Atelier im Mauerturm bis zur Jugendstilhalle im Ochsenzwinger. Überall fanden sich zahlreiche Kunst-Flaneure ein, fast überall wurden sie mit Knabbereien und dem ein oder andern Getränk bewirtet.

Man sah durchweg freundliche, lachende, zufriedene Gesichter, die sichtlich Freude an den Begegnungen hatten. Man traf nicht nur die Künstlerinnen und Künstler selbst, sondern auch Freunde und Bekannte, die sich immer wieder über den Weg liefen. Ein Get-Together im besten Sinn, das sich meist – nachdem die Ateliers abends geschlossen hatten – danach in den Restaurants der Stadt fröhlich fortsetzte. Den Titel der Schrannen-Ausstellung noch einmal unterstreichend: „Die Provinz lebt!“ Und wie!

77 Bilder Die Nördlinger Ateliertage 2019 Bild: Peter Urban

