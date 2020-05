vor 2 Min.

Auch ohne Mess': O'zapft wird trotzdem

Auch ohne Mess' findet die traditionelle Bierverkostung des Nördlinger Festbieres statt.

Oberbürgermeister David Wittner holte mit dem Schlegel zum ersten Bieranstich seines Lebens aus und rief: „Also dann … Premiere!“ Als Ersatz für die jahrhundertealte Tradition der Bierprobe durch den Nördlinger Stadtrat wurde der diesjährige Fassanstich im kleinen Kreis durchgeführt. „Dem Oberbürgermeister und uns war es ein Anliegen, gerade in dieser verrückten Zeit unsere geliebten Traditionen im Rahmen der Möglichkeiten aufrechtzuerhalten und unser schönes Brauchtum zu zelebrieren“, sagte Carl-Eugen Prinz zu Oettingen-Wallerstein.

Dazu trafen sich im Panorama-Turm des fürstlichen Brauhauses Wallerstein als Vertreter der Stadt Nördlingen Oberbürgermeister David Wittner, Jürgen Landgraf vom Ordnungsamt, das neue Festwirtsehepaar Petra und Peter Schöniger, Carl-Eugen Prinz zu Oettingen-Wallerstein und der Geschäftsführer des Brauhauses, Michael Metz. Der schöne Blick ins Ries und auf den eigentlichen Festplatz, die Nördlinger Kaiserwiese, bildete die stimmige Kulisse hinter dieser etwas anderen Verkostung 2020, wie das Unternehmen mitteilt. Die Ehre, das Nördlinger Festbier 2020 anzustechen, wurde dem neu gewählten Oberbürgermeister der Stadt Nördlingen, David Wittner, zuteil.

Normalerweise obliegt es dem Gremium des Stadtrats, das jährliche Bier zur Nördlinger Mess’ zu verkosten und einstimmig freizugeben. In diesem Jahr ist aus bekannten Gründen alles ein wenig anders, so lag die Verantwortung alleine auf den Schultern des Oberbürgermeisters. Getestet und für sehr gut empfunden wurde es auch heuer. „Bernsteinfarben, weich im Geschmack mit einer würzigen Note, ausgewogen und natürlich absolut süffig, so schmeckt auch in diesem Jahr das Nördlinger Festbier“, so beschreibt es der Brauerei-Geschäftsführer Michael Metz.

Während sich die Anwesenden – und sicherlich auch viele Rieser – bereits auf die Mess’ 2021 freuen, kann man sich die Rieser Festbiere auch zu Hause oder in diversen Lokalen schmecken lassen. (pm/vmö)

