Audi angefahren: Polizei sucht Zeugen

Der Verursacher flüchtet. Er hinterlässt einen beträchtlichen Schaden.

Ein Audi ist in der Zeit zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, in der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen angefahren worden. Der Schaden ist laut einem Bericht der Polizei beträchtlich, er beträgt mindestens 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen zu melden, Telefon 09081/29560. (pm)