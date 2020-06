vor 2 Min.

Auf das Ries hält er große Stücke

Pfarrer Wilhelm Imrich wird am Sonntag mit Gottesdiensten in Hohenaltheim und Schmähingen in den Ruhestand verabschiedet.

Pfarrer Wilhelm Imrich wird morgen nach 23 Jahren offiziell verabschiedet. Die Geburtstagsbesuche bei allen Bürgern sind zu seinem Markenzeichen geworden.

Von Ronald Hummel

23 Jahre lang war Wilhelm Imrich evangelischer Pfarrer von Schmähingen mit den Gemeinden Balgheim, Hohenaltheim und Reimlingen sowie als Vakanz-Vertreter in etlichen Südrieser Gemeinden. 18 Jahre lang besuchte er hier jeden an dessen Geburtstag. Am 1. Juni ging er in Ruhestand, wegen Corona zwei Monate später als geplant. Seit Kurzem wohnt er mit seiner Frau in Hohenaltheim; ein Gästezimmer für die drei erwachsenen Kinder ist stets bereit.

Geboren ist Wilhelm Imrich 1954 in Wolframs-Eschenbach, geprägt von Fußballplatz, dem täglichen Kirchgang an der Hand des Vaters, später den Bergen und der Musik und Stimmung der späten 60er-Jahre. Zum Theologiestudium in München kam er rein über das Interesse an theologischen Inhalten, in den 70ern befeuert durch eine Atheismus-Debatte im Rahmen des Ideologie-Streits im Ost-West-Konflikt. Immer wieder wurde er neu inspiriert, vom Uni-Dozenten bis zum Mentor, der ihm als Vikar in München die reale Welt eines Pfarrers nahebrachte: „Der verbog mich nicht, sondern führte meine Persönlichkeit mit dem Pfarrersberuf zusammen“, so Imrich. Im „Glasscherbenviertel“ des Münchner Nordens musste er dabei elementare Stadtteilarbeit lernen, den Gemeindesaal als sozialen Anlaufpunkt nutzen, ein halb offenes Jugendcafé betreiben, eine Arbeitslosen-Initiative entwickeln. „Damals legte ich mir eine schwere Lederjacke zu“, erinnert er sich – als realen Panzer gegen Rempler sowie als Abbild seiner wehrhaften Präsenz gegen provokative Jugendliche, deren Respekt er sich erwarb.

Ganz anders der nächste Abschnitt: Als Pfarrer der Evangelischen Studentengemeinde in Kempten fühlte er sich „wie ein Fisch im Wasser“, war wieder an der Uni und bei seinen geliebten Bergen. Sechs Jahre lang brachte er Tourismus-Studenten nahe, als künftige Kurdirektoren in ganz Bayern kirchliche Angebote aktiv in den Tourismus zu integrieren. Dazu hatte er später prompt selbst Gelegenheit, als er acht Jahre lang die Pfarrstelle in Bad Hindelang übernahm. Für Touristen entwickelte er Programme wie meditative Wanderungen oder geführte Kapellentouren, baute mit dem Kurdirektor das „Ökomodell Hindelang“ auf, das deutschlandweit promotet und als Vorbild genutzt wurde: „Wir lasen die Kilometerstände der Gäste bei An- und Abreise ab – bei wenig Kilometern dank Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel gab es eine Ladung regionalen Käse.“ Das ADAC-Jochbergrennen wurde abgeschafft, Regionalvermarktung bis hin zu Leder, Honig und Holzschnitzereien gefördert.

1997 schließlich kam die für ihn entscheidende Phase, die Pfarrstelle in Schmähingen. Dabei schloss sich für ihn ein Kreis – nach der Unterordnung der gesamten Mentalität und Kultur unter den Tourismus erlebt er die Rieser als absolut freie Menschen, freundlich und weltoffen. Er fand eine traditionell große Zustimmung vor, sich selbst als Teil einer Kirchengemeinde zu definieren. Entscheidende Elemente des intensiven Kontakts zu seinen Riesern über die alltägliche Seelsorge hinaus waren die Geburtstagsbesuche und die Studienreisen unter anderem nach Ägypten, Spanien, Irland oder Russland, basierend auf einem Bibelkreis aus 40 bis 50 Teilnehmern. Den örtlichen Vereinen ist er genauso verbunden wie seinen katholischen Kollegen, für die ethischen Belange der Landwirtschaft bricht er eine Lanze und verteidigt sie gegen Anfeindungen militanter Tierschützer. Bald beschloss er, für immer zu bleiben: „Ein Weggang aus dem Ries hätte für mich nur eine Verschlechterung bedeuten können.“

Eines hat sich für Wilhelm Imrich grundlegend geändert: Früher habe der Pfarrer vom Ansehen seines Amtes profitiert, heute müsse die Person das Ansehen des Amtes tragen. Das hat Pfarrer Imrich an jedem einzelnen Tag geschafft und so kann er auch im Ruhestand Freundschaften pflegen, seiner Bergsteiger-Leidenschaft frönen und noch einige Viertausender bezwingen. Morgen wird er offiziell mit Gottesdiensten um neun Uhr in Hohenaltheim und um zehn Uhr in Schmähingen verabschiedet.

