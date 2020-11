10:23 Uhr

Auffahrunfall am Inneren Ring in Nördlingen

Ein 61-Jähriger bemerkte an der Einmündung zur Würzburger Straße in Nördlingen das Abbremsen des vorausfahrenden Fahrzeugs zu spät und fuhr auf.

Ein Autofahrer bemerkt am Inneren Ring in Nördlingen zu spät, dass der Vorausfahrende abbremst. Es kommt zu einem Unfall.

An der Einmündung Innerer Ring zur Würzburger Straße ist es am Freitag, gegen 15.50 Uhr, zu einem Auffahrunfall gekommen. Laut Polizeibericht befuhr ein 27-jähriger Autofahrer den Inneren Ring stadteinwärts und musste an der Einmündung zur Würzburger Straße verkehrsbedingt abbremsen. Den Angaben zufolge erkannte dies ein nachfolgender 61-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. (pm)

