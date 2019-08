08:23 Uhr

Auffahrunfall am Kreisverkehr

Eine 63 Jahre alte Autofahrerin übersieht, dass die beiden Pkws vor ihr anhalten müssen.

Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt knapp 5000 Euro: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Freitagnachmittag. Wie die Polizei mitteilt, fuhren drei Pkw hintereinander auf der B 25 in Richtung Nördlingen. Am Kreisverkehr bei Ehringen mussten die ersten beiden Pkw anhalten und warten. Dies übersah die dritte 63-jährige Autofahrerin, fuhr auf und schob die beiden stehenden Fahrzeuge aufeinander. Verletzt wurde niemand. (pm)

