Aufgrund des Corona-Virus': Gesundheitstage Donauries werden verschoben

Das Corona-Virus zwingt die Veranstalter dazu, die Gesundheitstage Donauries auf den Oktober zu verschieben.

Die Gesundheitstage Donauries werden wegen erhöhter Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus auf den Oktober verschoben. „Nach Rücksprache mit dem Landratsamt, den Ausstellern der Gesundheitsausstellung , den Rednern der Gesundheitsbühne , den Verantwortlichen des Gesundheitsmagazins und unseren Veranstaltungspartnern haben wir uns dazu entschlossen, die zweiten Gesundheitstage Donauries auf den 9. bis 11. Oktober 2020 zu verschieben“, so Veranstalter Sebastian Haag in einer Pressemitteilung. „Die Sicherheit und Gesundheit unserer Aussteller, Redner, Besucher und Mitarbeiter steht an oberster Stelle."

Karten können zurück gegeben werden

Der KlarText-Talk mit Olympiasiegerin und Weltmeisterin Hilde Gerg wird ebenfalls auf Freitag, 9. Oktober, verschoben. Bereits gekaufte Karten verlieren nicht ihre Gültigkeit beziehungsweise können beim Ticketservice der Rieser Nachrichten oder bei der Bier Box Nördlingen zurück gegeben werden. RN