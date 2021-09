Aufhausen

06:00 Uhr

Bürgerversammlung: In vier Jahren Glasfaser für ganz Forheim?

Plus Bei der ersten Bürgerversammlung des Bürgermeister Andreas Bruckmeier sind auch Windräder und der Gemeindewald Themen.

Von Helga Egetenmeier

Nach eineinhalb Jahren Amtszeit hat Bürgermeister Andreas Bruckmeier seine erste Bürgerversammlung abgehalten. Zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen wurde die Versammlung an zwei Tagen durchgeführt. In Forheim kamen dazu etwa fünfundfünfzig Interessierte, schildert Bruckmeier. In Aufhausen waren es einen Tag später um die fünfunddreißig Bürger und Bürgerinnen, die sich im Saal des Schützenvereins versammelten. Welche Themen der Bürgermeister vorstellte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen