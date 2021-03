14:00 Uhr

Aufmerksame Zeugin merkt sich nach Unfall am Obstmarkt Kennzeichen - jetzt sucht sie die Polizei

Pkw am Parkplatz hinter der Nördlinger Georgskirche angefahren. Die Polizei möchte mit der Zeugin noch einmal sprechen.

Ein geparkter Pkw der Marke Hyundai, Farbe grau, wurde am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr am Obstmarkt auf dem Parkplatz hinter der Georgskirche von einem blauen VW-Golf angefahren und beschädigt. Der Golf-Fahrer war nach Angaben der Polizeiinspektion Nördlingen im Begriff, aus einem Parkplatz herauszufahren und fuhr nach dem Vorfall weiter. Eine Passantin war Zeugin und teilte das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuglenkers der kurze Zeit später am Parkplatz eintreffenden Geschädigten mit. Die Personalien dieser Zeugin wurden allerdings am Unfallort nicht festgehalten. Diese wird gebeten, sich nachträglich bei der Polizei Nördlingen zu melden. Bei der Unfallflucht ist ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden. (pm)

