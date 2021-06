Augsburg/Ries

24.06.2021

Prozess wegen Menschenhandels: Richter spricht Rieser frei

Amtsgericht Augsburg: Ein Rieser musste sich dort verantworten, weil ihm Menschenhandel vorgeworfen wurde. In diesem Punkt wurde er freigesprochen.

Plus Ein 64-Jähriger aus dem Ries muss sich vor dem Amtsgericht in Augsburg verantworten. Der Mann soll eine Frau ins Ries entführt haben. Er wurde nicht in allen Anklagepunkten freigesprochen.

Von Michael Siegel

Ein Streit zwischen einem Mann aus dem Ries und einer Prostituierten aus Tschechien hat bis vors Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts geführt. Dort wurden nicht weniger als vier Anläufe unternommen, um die Sache aufzuklären. Jetzt wurde der 64-Jährige im Hauptanklagepunkt des Menschenhandels zwar freigesprochen. Er muss aber dennoch eine Geldstrafe bezahlen.

