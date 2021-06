Rieser steht wegen Menschenhandels vor dem Amtsgericht Augsburg

Plus Ein 64-Jähriger aus dem Ries muss sich vor dem Amtsgericht in Augsburg verantworten. Der Mann soll eine Frau ins Ries entführt haben.

Ein Streit zwischen einem Mann aus dem Ries und einer Prostituierten aus Tschechien hat bis vors Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts geführt. Dort wurden nicht weniger als vier Anläufe unternommen, um die Sache aufzuklären. Jetzt wurde der 64-Jährige im Hauptanklagepunkt des Menschenhandels zwar freigesprochen. Er muss aber dennoch eine Geldstrafe bezahlen.