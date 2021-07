Augsburg/Wallerstein

03.07.2021

Wallersteinerin wird mit Verdienstkreuz ausgezeichnet

Plus Martina Reuter pflegt seit fast drei Jahrzehnten ihren Sohn. Dafür erhielt sie in Augsburg nun das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner hat an vier Personen das Bundesverdienstkreuz am Bande ausgehändigt. Darunter war auch Martina Reuter aus Wallerstein. Sie habe sich im besonderen Maß durch ihre außergewöhnliche Pflegeleistung für ihren mehrfach schwerstbehinderten Sohn ausgezeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Übergabe fand im Rokokosaal in Augsburg statt.

