Autofahrerin erfasst Radler: Mann wird verletzt

Eine Frau biegt in Auhausen ab und übersieht einen Radler. Der muss nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 69-jährige Autofahrerin hat in Auhausen am Mittwochnachmittag einen Radler übersehen. Die Frau bog von der Weiherstraße in die Oettinger Straße ab. Wie die Polizei berichtet, erfasste die Autofahrerin den Mann mit der Motorhaube. Der 41-Jährige stürzte und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.