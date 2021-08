Ein grandioses Konzerterlebnis in Auhausen

Plus Jeder Mensch singt bei jedem Ton 70 Töne gleichzeitig, sagt Wolfgang Saus. Im anschließenden Konzert beeindruckt der Forscher ebenso wie bei seinem Vortrag.

Wenn ein Event mit dem sperrigen Titel „Die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigen. Alte Klangwelten in die Gegenwart transportiert“angekündigt wird, klingt das auf den ersten Blick sehr nach trockener Musiktheorie. Vor allem, wenn ein Vortrag über die „Phytagoreische Stimmung“ vorgeschaltet ist. Doch sowohl der Vortrag, als auch das Konzert waren schlichtweg eine Offenbarung, sowohl für Experten, wie auch für die zahlreich anwesenden musikalisch Interessierten.