In Auhausen wird der Kindergarten vergrößert

Die Gemeinde reagiert auf den steigenden Bedarf und will 18 Krippen- und 50 Kindergartenplätze anbieten.

In seiner Juni-Sitzung hat der Gemeinderat Auhausen weitreichende finanzielle und soziale Beschlüsse gefasst. Neben der Verabschiedung des Haushaltes 2021 mit zahlreichen Einnahme- und Ausgabepositionen (wir berichteten) war ein „zentraler Schwerpunkt“ des Abends ein Baubeschluss und eine Bauvereinbarung für den Kindergarten Auhausen mit der örtlichen Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung.

Das Kindergartengebäude „Die kleine Oase“ soll umgebaut und erweitert werden. Die Einrichtung und das Gebäude aus den 1950er Jahren haben eine abwechslungsreiche Geschichte hinter sich: Im Zuge eines gemeindlichen Beschlusses für eine erste Kindergarten-Gründung Mitte der 1940er-Jahre war es in einem ersten Schritt möglich, „ein Tagwerk Land“ von Simon Steinacker, dem früheren Eigentümer und Bewohner der ehemaligen Kloster-Prälatur zu erwerben.

Wie viele Plätze gibt es im Kindergarten in Auhausen?

Unter heute nicht mehr vorstellbaren Umständen startete der Betrieb in einer Holzbaracke mit 40 bis 50 Kindern und unter der alleinigen Leitung der damaligen Gemeinde-Schwester Betty Schwarz. Eine Erziehung „unter sozialen Aspekten“ in gemeindlicher, gemeinschaftlicher und in einer naturnahen Umgebung. So durften die Kleinsten im Ort schon ihre eigenen Gartenbeete bewirtschaften und verbrachten selbstverständlich die meiste Zeit des Tages in freier Natur.

Bereits im Jahr 1949 ging die Trägerschaft auf die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Auhausen über. Nach den ersten „Pionier-Jahren“ baute der Träger in Eigenregie ein neues Kindergartengebäude samt Wohnung für die Leiterin. In einer Zeit des wirtschaftlichen Aufbruchs konnte dieses Projekt mit fast ausschließlich ehrenamtlicher Arbeitsleistung der gesamten Dorfbevölkerung und einem Kapitaleinsatz von 36.000 Mark bewerkstelligt werden.

1995 war es unumgänglich, auf die wachsende Kinderzahl zu reagieren und einen Anbau in der heutigen Ausdehnung zu schaffen. Hierbei entstanden nochmals ein Gruppenraum und ein Mehrzweckraum. Darüber hinaus war mit zusätzlichem Flächenerwerb in der Nachbarschaft die Vergrößerung der Frei- und Spielfläche möglich. Auch ist seit einigen Jahren die Betreuung von bis zu zwölf Kindern ab dem ersten Lebensjahr in einer Kinderkrippe möglich. Im Rahmen eines Dorf-Wettbewerbs sollten sich ab dem Jahr 1996 der Einrichtungsname „Die kleine Oase“ sowie die Gruppennamen „Löwenzahn“, Regenbogen“ und „Schneckenhäusle“ etablieren.

Mit der Nachfrage aus der Elternschaft folgte ab 2010 eine Angebotserweiterung um die Ferien- und Schulkind-Betreuung sowie ab 2011 als Bewegungskindergarten. Weiterhin erfolgte im Laufe der Jahrzehnte eine Öffnung für Kinder aus den umliegenden Ortschaften, bis hin zur fränkischen Nachbarschaft.

Das kostet der Kindergarten-Umbau in Auhausen im Landkreis Donau-Ries

Der weiter wachsende Bedarf in der umtriebigen und „jungen“ Gemeinde veranlasste die Verantwortlichen nunmehr, einen aktuellen sowie künftigen Bedarf feststellen zu lassen, welcher nach umfangreichen Planungen und Besprechungen in das Ratsergebnis in der Gemeinde Auhausen münden sollte:

Baubeschluss zur Sanierung, zum Umbau und zur Erweiterung



Bauvereinbarung mit dem Träger zur Sanierung, zum Umbau und zur Erweiterung.



Bei geschätzten Baukosten von 1,6 Mio. wird die Gemeinde Auhausen den Hauptanteil tragen und 15 Prozent Zuschuss aus der Kirchengemeinde erhalten. Alle Beteiligten hoffen auf eine Aufnahme in das 4. Sonderinvestitionsprogramm des Freistaates Bayern, so dass nach Abzug aller Fördermöglichkeiten mit einem Eigenanteil von 680.000 Euro zzgl. Steigerung kalkuliert wird. Die Kirchengemeinde Auhausen als Träger und die Gemeinde Auhausen wollen damit eine Kindertagesstätte mit vier Gruppen, 18 Krippen- und 50 Kindergartenplätzen schaffen.

Der Neubau soll in Verlängerung zu dem bestehenden Bau entstehen, in dem die Kinderkrippe ihre Heimat finden wird. Eine weitere Grundstückserweiterung steht ebenfalls auf der Agenda. Im Altbau sollen Speiseräume, ein Wartebereich für die Eltern, Besprechungs- sowie Umkleideraum und Toiletten für Beschäftigte entstehen.

Bürgermeister Martin Weiß betonte, dass die Bedarfserkennung durch die Gemeinde erfolgt ist und er von einer zukunftsfähigen Lösung für die Gemeinde ausgeht. Das Gesamtprojekt solle mit allen Beteiligten in gutem Miteinander und dem behutsamen Umgang mit Steuergeldern ausgeführt werden. Die Gemeinde ist im Bauausschuss beratend vertreten.