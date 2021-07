Internationales Ensemble tritt in Auhausen auf

Plus Musica Ahuse präsentiert in Auhausen ein kombiniertes Programm aus Tanz, Instrumentalmusik und Chansons der Renaissance- und Barockzeit.

Die in der Region und darüber hinaus wohlbekannte „Capella de la Torre“ unter der Leitung von Katharina Bäuml bot zum 400. Jubliäum des Komponisten Michael Prätorius zusammen mit der Sopranistin Margaret Hunter und dem Tanzpaar Marie-Claire Bär-Le Corre und Pierre-François Dollé ein kombiniertes Programm aus Tanz, Instrumentalmusik und Chansons der Renaissance- bzw. Barockzeit. Unter dem Motto „Prätorius tanzt“ stand die erste Veranstaltung, die von „Musica Ahuse“ nach der corona-bedingten Unterbrechung in der ehemaligen Klosterkirche von Auhausen angeboten wurde.