vor 33 Min.

Auhausen: Neun Monate alte Bulldogge stirbt - an vergiftetem Köder?

Zwei Hunde müssen sich übergeben. Die Tierärztin kann eine Vergiftung laut Polizei nicht ausschließen.

Zwei Hunde sind am Dienstag in Auhausen möglicherweise vergiftet worden, wie die Polizei mitteilt. Am Nachmittag, gegen 16 Uhr, ließ eine Frau zwei ihrer Hunde in den eigenen Garten an der Wiesenstraße. Am Abend hätten sich die beiden Hunde Übergeben und Blut im Stuhl gehabt.

Die Frau ging mit beiden Hunden zum Tierarzt, doch einer neun Monate alten Bulldogge konnte diese nicht mehr helfen. Die Tierärztin könne eine Vergiftung nicht ausschließen, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten suchen nach Zeugen, diese können Hinweise telefonisch unter 09081/29560 geben. (pm)

