Auhausen

vor 51 Min.

Playstation 4 aus Jugendbude gestohlen

In eine Jugendbude in Auhausen ist eingebrochen worden. Dabei stahl eine unbekannte Person nicht nur eine Spielkonsole, sondern richtete auch Sachschaden an.

Eine bislang unbekanntee Person hat sich am Donnerstag zwischen 1 und 17 Uhr unbefugt Zutritt in die Auhausener Jugendbude verschafft. Der Täter oder die Täterin hebelte die rückwärtige Eingangstür auf und zerschlug ein Fenster in der Bude, sodass ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro entstand, berichtet die Polizei. Dann habe die Person eine Playstation 4 im Wert von rund 200 Euro gestohlen. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)

