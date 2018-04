vor 34 Min.

Aus Eifersucht: Frau schlägt Partnerin ihres Ex-Mannes

Als die Beamten in der Nördlinger Fußgängerzone eintrafen, war die Angreiferin bereits geflüchtet.

Gleich zwei Vergehen hat sich am Sonntag eine 36-jährige Frau in Nördlingen geleistet. In der Fußgängerzone kam es zu einer folgenreichen Begegnung.

Dieses Aufeinandertreffen in der Nördlinger Fußgängerzone hatte Folgen: Als ein 41-jähriger Nördlinger am Sonntag gegen 16 Uhr mit seiner neuen Lebensgefährtin spazieren lief, traf das Paar auf die Ex-Frau des Mannes.

Frau schlägt neue Partnerin ihres Ex-Mannes

Es kam zum Streit: Zunächst beleidigte die 36-jährige Ex-Frau die neue Lebensgefährtin, ehe sie die andere Frau am rechten Arm kratzte. Als die Polizei verständigt wurde, flüchtete die Angreifern. Gegen sie wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. (AZ)