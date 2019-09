vor 5 Min.

Aus aller Welt nach Nördlingen

Viele Delegationen kommen aus Partnerstädten zum Fest. Die weiteste Anreise haben die Gäste aus Wagga Wagga. Die Familie Tanner war bereits 2013 und 2016 dabei

Das Historische Stadtmauerfest zieht tausende Besucher an. Auch ausländische Gäste nutzen die Gelegenheit, um Nördlingen und sein bekanntes Fest persönlich kennenzulernen. So haben sich viele hochrangige Persönlichkeiten aus den Nördlinger Partnerstädten angekündigt, erläutert die Stadt in einer Pressemitteilung. Die weiteste Anreise haben die Gäste aus der australischen Partnerstadt Wagga Wagga. So beispielsweise die Vorsitzende des Komitees der Städtepartnerschaft, Janine Tout. Sie sagt, sie habe bereits vor einigen Jahren von dem Fest gehört. „Mein Mann und ich haben eine Reise nach Italien geplant. Wir haben die wunderbare Gelegenheit ergriffen, um unsere Reise mit dem Nördlinger Stadtmauerfest zu verbinden“, schildert sie ihre Pläne.

Ali Tanner ist ebenfalls Mitglied der Delegation. Vom Stadtmauerfest hörte er das erste Mal durch den Chor des örtlichen Rugby-Clubs. Tanner war mit seiner Familie bereits 2013 und 2016 beim Stadtmauerfest – auch in diesem Jahr nimmt er mit seiner Familie teil: „Wir freuen uns auf die Reise nach Nördlingen, um unsere Schwesterstadt besuchen und unsere Stadt Wagga Wagga repräsentieren zu können.“ Auch freue er sich darauf, Freunde zu treffen, die er im Laufe der Jahre gefunden habe. Tanner berichtet, dass Mitglieder des St.-Georg-Chors und Musiker der Knabenkapelle bei ihnen zu Gast waren.

Noch nie in Nördlingen war Stina Constantine aus Wagga Wagga. Sie versucht, anderen, die zu Gast waren, nicht zu viele Fragen zu stellen – weil sie die Eindrücke auf sich wirken lassen will. „Ich freue mich am meisten darauf, Geschichte, Kultur und Leute kennenzulernen. Welchen besseren Weg gibt es dafür, als an einem historischen Fest teilzunehmen?“, fragt Constantine. Auch aus anderen Partnerstädten kommen Delegationen zum Stadtmauerfest. Aus Markham reisen Councillor Karen Rae und Regional Councillor Jack Heath an. Ergänzt wird diese Gruppe vom langjährigen Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees, Lorne Smith, und dem Town Crier John Webster samt Ehefrauen. Oberbürgermeister Miroslav Bánek wird von Stadträten der Partnerstadt aus Olomouc begleitet. Aus Riom wird Anne-Marie Mulnet, die Präsidentin des Komitees der Jumelage, anreisen. Bürgermeister Marcel Schmidt führt die Delegation der Partnerstadt Stollberg an.

Den Gästen gefalle das Stadtmauerfest gut, sagt Oberbürgermeister Hermann Faul: „Gerade die beiden Festumzüge, die Vielzahl der Nördlinger Bürger, die sich historisch kleiden und aktiv am Festgeschehen mitwirken, und die liebevolle Ausstattung des gesamten Festes beeindrucken die vielen ausländischen Gäste.“ (jltr/pm)

Themen Folgen