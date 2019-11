02.11.2019

Aus dem Feuerwehrhaus wird ein Bürgerzentrum

Oettingens Bürgermeisterin Petra Wagner informiert in Erlbach über aktuelle Projekte in der Residenzstadt

Von Peter Tippl

In Oettingen finden in diesen Tagen die Bürgerversammlungen statt. Den Auftakt machte Erlbach, wo Bürgermeisterin Petra Wagner jeweils über die städtische Entwicklung, den Haushalt und über durchgeführte und geplante Maßnahmen informierte. Insgesamt sei die Einwohnerentwicklung mit insgesamt 5185 Bürgern stabil, in Erlbach und Breitenlohe stieg die Einwohnerzahl von 110 auf 117 an. Seit fünf Jahren steigen die Geburtenzahlen kontinuierlich an, im vergangenen Jahr wurden 49 Kinder geboren, eine Steigerung um zehn Neubürger gegenüber dem vergangenen Jahr.

Der Verwaltungshaushalt umfasst ein Volumen von 13,5 Millionen Euro. Die Kreisumlage bezifferte die Bürgermeisterin auf 2,5 Millionen Euro und die Verwaltungsgemeinschaftsumlage auf 500000 Euro. Stabil bewege sich die Gewerbesteuer um die 3,3 Millionen Euro und erfreulich der Einkommenssteueranteil mit 2,8 Millionen Euro. An Schlüsselzuweisungen habe die Stadt 523000 Euro erhalten. Die Schuldenlast konnte auf 3,1 Millionen Euro gedrückt werden, dazu kämen allerdings die Schulden für den Schulhausneubau von 5,7 Millionen Euro. Die neue Grund- und Mittelschule sei notwendig gewesen und ein Schmuckstück, so Wagner.

Zusammenhalt und Engagement hätten Vereine, Institutionen und Stadt bei der „Schule für Afrika“ gezeigt, denn 54000 Euro Spenden wurden gesammelt und die Schule sei fertig. Herausragende Persönlichkeiten der Stadt erhielten Auszeichnungen, im Rathaus wurde eine neue Erziehungsberatungsstelle eingerichtet, das Wohnprojekt von „Diakoneo“ an der Anton-Jaumann-Straße wurde mit einer Gesamtinvestition von 4,4 Millionen Euro fertiggestellt, ebenso die Sanierung des Jugendtreffs in Heuberg mit knapp 40000 Euro. Spielplätze in der Stadt und in Niederhofen sowie Erlbach wurden erneuert oder seien fast fertiggestellt, den Erlbacher Spielplatz und das Projekt „Feuerwehrhaus“ erläuterte Ortsbeauftragter und Stadtrat Helmut Schmidt. Die Bürgermeisterin berichtete unter anderem über die Neugestaltung des Wörnitzfreibads und das Projekt „Krone“. Abwechslungsreich, spannend und interessant sei die Kommunalpolitik, die Spaß bereite, so Wagners Resümee.

25 Prozent der Dorfbewohner als Besucher seien ein gutes Zeichen der Gemeinschaft und Interesses für Ortsbeauftragten Schmidt, der die Spielplatzgestaltung und die Umbaupläne für das Feuerwehrhaus zu einem „Bürgerzentrum“ vorstellte. Er dankte dem Stadtrat für die Unterstützung, sodass im kommenden Jahr begonnen werden können. Dachgauben werden für einen lichtdurchfluteten Schulungsraum im Obergeschoss eingebaut. Die Gesamtkosten wurden auf 100000 Euro beziffert, mit etwa 30000 Euro seien laut Schmidt die Eigenleistung und Spenden der Feuerwehr und Dorfbevölkerung angesetzt.

Im Erlbacher Baugebiet „Bergäcker“ müsse aufgrund der Hochwassersituation bei der Planung nachgeregelt werden und ein „weißer Fleck“ sei Erlbach und Niederhofen, so ein Thema bei der anschließenden Diskussion, bei der Mobilfunkanbindung. Weitere Gespräche werden hier noch geführt. Erfreulich hingegen der Breitbandausbau mit Glasfaser im kommenden Jahr in Erlbach und auch Breitenlohe. Die gelungene Dorfkirchweih, für Schmidt ein Zeichen des dörflichen Miteinanders, wird im kommenden Jahr am 29. und 30. August stattfinden.

In der kommenden Woche finden die Bürgerversammlungen in Heuberg (Feuerwehrhaus) am Montag, 4. November, im Bürgerhaus in Lehmingen (6. November) und für Nittingen und Bettendorf am 7. November im Feuerwehrhaus statt. Abgeschlossen wird die Versammlungsreihe in der Kernstadt am Freitag, 8. November, im Hotel „Goldene Gans“ in Oettingen.

