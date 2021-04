Ausgelöster Rauchmelder verursacht Polizeieinsatz in Nördlingen

Eine 27-Jährige vergisst eine eingeschaltete Herdplatte und geht schlafen. Erst durch die Beamten der Polizei wird sie geweckt.

In der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr ist ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in Nördlingen ausgelöst worden. Eine 27-Jährige hatte laut Polizeibericht nach dem Backen Eierschalen in einem Topf auf einer angeschalteten Herdplatte stehen lassen. Die angebrannten Eierschalen lösten in der Folge den Rauchmelder aus.

Die Frau hatte bereits geschlafen und nichts von dem Alarm mitbekommen. Erst auf ein heftiges Klopfen durch die Polizei reagierte sie und die Rauchentwicklung konnte schnell beseitigt werden. Lediglich am Topf entstand ein geringer Schaden. (pm)

