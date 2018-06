vor 42 Min.

Ausgesperrt:

Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob es sich bei dem Fall um Wucher handelt.

Die Verständigung eines nicht ortsansässigen Schlüsseldienstes ist am vergangenen Donnerstag einer Nördlingerin teuer zu stehen gekommen. Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet, hatte die Frau über eine Hotline um Hilfe gebeten. Der angerückte Dienst half zwar in der Not der 30-Jährigen, jedoch staunte diese nicht schlecht, als ihr die Rechnung in Höhe von über 700 Euro präsentiert wurde. Die Staatsanwaltschaft wird nun klären müssen, ob es sich hierbei um sogenannten Wucher handelt. pm

