Ausgezeichnete Nördlinger Musikanten

Die Nördlinger Musikanten sind mit dem Musikpreis „Schwäbische Nachtigall“ ausgezeichnet worden (von links): Bezirkstagspräsident Martin Sailer, die Nördlinger Musikanten Werner Eisenschink, Ernst Mayer, Alfred Pichl und Jochen Gericke, der Volksmusikberater Christoph Lambertz sowie Evi Heigl von der Volksmusikforschungsstelle in Krumbach.

Die Nördlinger Musikanten haben den begehrten Musikpreis „Schwäbische Nachtigall“ gewonnen. Schon seit mehr als 30 Jahren gibt es die Formation. Die spielte sogar schon in Japan.

Von Ronald Hummel

Die außergewöhnliche Vielfalt in ihrem Repertoire liegt daran, dass jeder der vier „Nördlinger Musikanten“ aus einer völlig anderen Richtung kommt: Alfred Pichl, der Kontrabass und Geige spielt, stammt von der Egerländer Volksmusikgruppe. Werner Eisenschink hatte seinerzeit in Nördlingen die Rieser Musikschule initiiert, war dort Akkordeonlehrer und Gitarrist; Ernst Mayer, seit 1980 bis heute Geschäftsführer der Rieser Musikschule, gehörte einer „Skifflegroup“ an, die mit Waschbrett, Banjo und Gitarre Südstaaten-Folk und Spirituals spielte. Jochen Gericke, seit Jahrzehnten der Zithermusik verschrieben, Zitherlehrer und Betreuer der Jugendgruppe an der Musikschule, spielte früher viel Salon- und Operettenmusik. Der gemeinsame Nenner ist somit deutlich– die Rieser Musikschule.

1983 gründeten Mayer und Gericke eine zunächst offene Volksmusikgruppe an der Schule; als Eisenschink 1987 einstieg, war dies die Initialzündung zur Gründung der „Nördlinger Musikanten“. Dafür brauchte man noch einen Kontrabassisten und fand ihn im damaligen Gymnasiallehrer Alfred Pichel. Die verschiedenen Impulse, die so zusammenkamen, erzeugten von selbst eine große Bandbreite von Musik. „Euch ist nichts heilig“, sagte jemand und die Vier nahmen das als Kompliment.

Rieser und fränkische Volksmusik war dabei nur eine Basis des Programms; so entstand auch internationale Muzette-Musik, man spielte im flotten Sieben-Achtel-Balkan-Takt, Tangos ebenso wie geistliche Musik bis hin zur Bauernmesse in der Salvatorkirche. Für besondere Anlässe gab es noch einen fünften im Bund: Helmut Scheck, seinerzeit Musiklehrer am Gymnasium, komponierte Lieder ganz speziell für seine Freunde, zum Beispiel eine „Wassermusik“, die sie bei einer Veranstaltung im alten Augsburger Wasserwerk spielten. Ähnlich bereicherten sie oft Themenabende, beispielsweise im Rieser Bauernmuseum ( Kulturland Ries), oft zu Vorträgen von Professor Hans Frei und Heimatkundlerin Gerda Schupp-Schied.

Viel war die Gruppe im Fränkischen unterwegs, auf Gartenschauen oder im Freilichtmuseum Bad Windsheim, auf privaten Festen oder in Altenheimen, wo sie mit ihren alten Schlagern und Volksweisen selbst bei dementen Patienten verblüffende Erinnerungen wach riefen. Alte Schlager aus den 20-er und 30-er Jahren dienen bei den Nördlinger Musikanten nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch zur politisch-historischen Mahnung. So spielen sie bewusst auch „verfemte Musik“ jüdischer Komponisten, bei den Nazis verboten, und erläutern dazu ausführlich die düsteren Hintergründe. Die Bekanntheit wuchs und es kam zu etlichen Beiträgen im Bayerischen Rundfunk, doch als Höhepunkt sehen sie heute noch ihre drei Japan-Tourneen an: „1993 nahm uns eine Delegation mit zur Japanischen Romantischen Straße“, wo sie auf verschiedenen Empfängen spielten.

Der Schlüssel zu weiteren Tourneen war die Zither: Vertreter der japanischen Zitherakademie in Naito, deren Mitglieder bis ins Kaiserhaus reichen, luden sie zu zwei weiteren Konzertreisen ein, wo die Nördlinger Musikanten dann in bedeutenden Symphonie-Sälen auftraten. „Da haben wir regelrecht einen Nerv getroffen; viele Zuhörer weinten, so überwältigt waren sie“, erinnert sich Ernst Mayer.

Ganz aktuellüberreichte Bezirkstagspräsident Martin Sailer dem Quartett den begehrten Musikpreis „Schwäbische Nachtigall“; die Verleihung fand im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren anlässlich des Tages der Volksmusik statt. „Den Preis erhielten wir neben unserem Gesang auch dafür, dass wir viel Notenmaterial vom Schwäbischen Volksmusikarchiv in Krumbach und dem entsprechenden Fränkischen Archiv in Uffenheim wiederentdeckten und aufbereiteten“, so Jochen Gericke.

