13:00 Uhr

Ausstellung in Maihingen: So wurde früher gebacken

Mit dem Modell einer historischen Backstube steigen die Besucher bei der Sonderausstellung „Brot. Nahrung mit Kultur“ im Museum Kulturland Ries in die Geschichte der Brotkultur ein. Das Bild zeigt ein Brotregal, in das Gärkörbe voller fertiger Brote zum nochmaligen Gehen gestellt wurden.

Im Museum Kulturland Ries in Maihingen läuft eine Sonderausstellung zum Thema „Brot“. Wie vielfältig das Nahrungsmittel ist und was die Besucher erwartet.

Von Leonie Junghanns

Hell oder dunkel, tiefgefroren oder frisch, geschnitten oder am Stück, in Form von Bröseln oder als „Leib Gottes“ – die Vielfalt von Brot spiegelt sich nicht nur in seinen zahlreichen Variationen, sondern auch in den unterschiedlichen Anwendungsbereichen wider: Sei es als Pausenbrot in der Schule, beim Abendmahl im christlichen Gottesdienst oder als „Bernd das Brot“ im Fernsehen.

Dabei braucht es lediglich Mehl, Salz, Wasser und einen funktionierenden Backofen, um ein Brot zu backen. Doch was passiert, wenn Missernten zu einer Getreideknappheit führen? Die Preise in Kriegszeiten ins Unermessliche steigen? Oder Menschen schlichtweg kein Brot vertragen? Antworten auf all diese Fragen liefert eine Sonderausstellung im Museum Kulturland Ries in Maihingen unter dem Thema „Brot. Nahrung mit Kultur.“

Bis zum 28. Oktober können Besucher mit der Unterstützung von „Kipfle und Laible“, den beiden symbolischen Begleitfiguren, in die Welt des Brotes eintauchen. Sie erhalten einen Einblick in eine professionelle Backstube, in der große Mengen an Teig noch von Hand geknetet wurden, lernen die Unterschiede zum Backautomaten in der heimischen Küche kennen, befassen sich mit dem Weizeneiweiß namens Gluten, das viele Menschen nicht vertragen und erfahren, inwiefern Brot als Symbol im Glauben vieler Menschen eine wichtige Rolle spielt.

Von der „Brothange“ aus dem vorherigen Jahrhundert bis hin zum „Brotmax“ der Firma Tupperware, reisen die Besucher durch die Vergangenheit des Brotes bis in dessen Gegenwart. Vorbei an sogenannten „Hungerbroten“, mit denen Zeitzeugen ihren Nachfahren demonstrieren wollten, wie klein ein Laib Brot in den Hungerjahren 1816/17 und 1917 trotz steigender Preise wurde, bis hin zum „Russisch-Brot“ aus dem Supermarktregal.

Auf der ganzen Welt kämpfen verschiedene Initiativen gegen den Hunger der Menschen, denen es am „täglichen Brot“ fehlt. Wie viele Möglichkeiten es daher gibt, das „Brot vom Vortag“ weiterzuverarbeiten, bevor es in der Bio-Tonne landet, zeigt eine weitere Etappe der Ausstellung. Typische Brotgewürze rein an ihrem Geruch erkennen, Brotvarianten ihren Herkunftsländern zuordnen oder einfach eine gesunde Brotzeit zusammenstellen – durch interaktive Stationen wird die Ausstellung für den Besucher noch greifbarer. Und wer weiß, vielleicht entdeckt man beim Aufklappen und Aufschieben der Backofentüren ja die ein oder andere Überraschung. (mit pm)

Themen Folgen