Ausstellungen in Nördlingen und Oettingen noch bis Sonntag besuchen

Letzte Einsichten in die Zeit des Nationalsozialismus in Nördlingen. Auch das Stadtmauermuseum und das Heimatmuseum in Oettingen haben geöffnet.

Dass es die Zeit des Nationalsozialismus nicht nur im Geschichtsbuch gab, sondern auch in unserer Heimat, das zeigt die Sonderausstellung „13 Jahre – 13 Dinge“ jetzt nur noch bis morgen, 1. November, im Stadtmuseum Nördlingen. Die Verkürzung der Saison ist eine Folge der verschärften Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Auf die Einhaltung der Hygiene-Regeln wird in den Museen am letzten Wochenende natürlich verstärkt geachtet.

Wie sich Nördlingen als städtische Gemeinschaft von einer jubelnden Festgemeinde 1933/34 zu einer Stadt unter einer Diktatur entwickelte, wird anhand von 13 Themen mit vielen Fotos und Zeitungsmeldungen dargestellt. „Wie war das in Nördlingen, als die ,Nazis’ regierten?“ Dieser Frage konnten im Jahr der Corona-Pandemie leider nur wenige Schulklassen nachgehen. Das Virus machte Gruppen-Führungen unmöglich. Während viele ältere Besucher ihre Erinnerungen an die Zeit des „Dritten Reichs“ und das Ende des Zweiten Weltkriegs auffrischten, nutzten auch erfreulich viele junge Erwachsene die Gelegenheit, einmal wieder das Museum zu besuchen. Angesichts der viel diskutierten Einschränkungen durch die Corona-Pandemie war die Darstellung realer Gewalt am eigenen Heimatort durch die Diktatur von 1933 bis 1945 – mit all ihren Schrecken – für sie sehr eindrücklich.

Stadtmauermuseum in Nördlingen noch bis einschließlich Sonntag geöffnet

Auch im Stadtmauermuseum endet die Saison am morgigen Sonntag, 1. November. Trotz Corona war dank regionalem Ausflugspublikum der Zuspruch gleichfalls zufriedenstellend. Lediglich die Schul- und Busgruppen wurden schmerzlich vermisst. Die Besucher sahen in diesem Jahr eine Fotoausstellung über Nördlingens spannende, archäologische Grabungsergebnisse der Jahre 2018/2019. Nachdem die diesjährige Sonderausstellung mit dem Titel „Fenster in die Vergangenheit“ mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, geht sie nächstes Jahr – ergänzt mit den neuesten Grabungsergebnissen von 2020 – in die Verlängerung.

Im Heimatmuseum in Oettingen wird die Ausstellung "Heimat in der Zeit um 1945" gezeigt. (pm)

