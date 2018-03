13.03.2018

Auswahlchor trifft sich in Nördlingen

Anspruchsvolles Programm mit Bläsermusik

Der Bayerische Landesjugendposaunenchor eröffnet am Sonntag, 18. März, um 17 Uhr die Konzertsaison 2018 in der Nördlinger St.-Georgs-Kirche. Der Jugendauswahlchor des bayerischen Posaunenchorverbandes – kurz BLJP – bietet ein kurzweiliges und anspruchsvolles Programm mit originaler Bläsermusik und Arrangements von Gabrieli bis in die Moderne. Die Leitung haben Landesposaunenwartin Kerstin Dikhoff und Bob Sibich, der als Gastdozent die derzeitige Probenphase des BLJP begleitet. Der Eintritt ist frei.

Die 45 Bläser zwischen 15 und 27 Jahren kommen aus vielen Posaunenchören in ganz Bayern, von Tröstau im Fichtelgebirge bis Bad Wörishofen, von Castell in Unterfranken bis Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz und natürlich auch aus dem nordschwäbischen Raum. Sie engagieren sich in ihren Posaunenchören daheim als Bläser, Chorleiter oder Jungbläserausbilder und suchen darüber hinaus neue musikalische Herausforderungen im BLJP.

Dreimal im Jahr trifft sich der Auswahlchor irgendwo in Bayern zu einer intensiven Probenphase, und vom 16. bis 18. März ist es wieder soweit. Dass die jungen Leute aus allen Ecken Bayerns und darüber hinaus diesmal im Nördlinger Jugend- und Familiengästehaus zusammenkommen, ist der Bläserin Julia Gehring zu verdanken, die neben ihrem Engagement im Nördlinger Posaunenchor und dem Schulmusikstudium mit Hauptfach Trompete auch seit längerer Zeit im Verband der Evangelischen Posaunenchöre in Bayern mitarbeitet und auch Mitglied des BLJP ist. (pm)

