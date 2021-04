Auszeichnung für Gerlinger

Unternehmen hatte Beschichtungsanlage modernisiert

Die Firma Gerlinger GmbH & Co. KG, Klebeband- und Dichtstoffhersteller mit Sitz in Nördlingen, wurde erneut für ihre Umweltleistungen im Rahmen des bayerischen Umwelt- und Klimapaktes ausgezeichnet. Landrat Stefan Rößle überreichte laut einer Pressemitteilung des Unternehmens an Prokurist Friedrich Gerlinger die Urkunde der Bayerischen Staatsregierung.

Die Regierung und die bayerische Wirtschaft erklärten im Umwelt- und Klimapakt ihre nachdrückliche Überzeugung, dass die natürlichen Lebensgrundlagen besser geschützt werden könnten als nur mit Gesetzen und Verordnungen, heißt es in der Mitteilung weiter. Ziel sei es, mit technologischen und organisatorischen Maßnahmen künftige Umweltbelastungen vorausschauend zu vermeiden, statt sie nachträglich zu beheben. „Als Wirtschaftsunternehmen bekennen wir uns zu unserer besonderen Verantwortung zur Bewahrung des Lebensraums und betrachten den Schutz von Mensch und Natur als ein Anliegen von fundamentaler Bedeutung“, betont Friedrich Gerlinger. „Geleitet von unseren Wertvorstellungen achten wir verstärkt auf Nachhaltigkeit und den schonenden Umgang mit den von uns eingesetzten Ressourcen.“

Maßgeblich für die Auszeichnung mit der Urkunde des Umweltpakts Bayern sei die Modernisierung einer Beschichtungsanlage gewesen, teilt das Unternehmen mit. Im vergangenen Sommer wurde an dieser Anlage ein neuer, energieeffizienter Trocknungskanal eingebaut, durch den zukünftig etwa 250 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.

Das Ziel des Unternehmens sei es, auch zukünftig weiterhin wirtschaftliche Grundsätze mit ökologischen Anforderungen in Einklang zu bringen, um somit die betrieblichen Prozesse möglichst ressourceneffizient und nachhaltig zu gestalten. (pm)