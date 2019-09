vor 38 Min.

Auto erfasst Hund und tötet das Tier

Bei einem Unfall am Donnerstagfrüh ist ein Hund getötet worden.

Noch konnte nicht geklärt werden, ob das Tier angeleint war.

Ein Auto hat am Donnerstagfrüh einen Hund erfasst, das Tier erlitt tödliche Verletzungen. Wie die Polizei mitteilt, war ein Radfahrer mit seinem Hund am Ortsrand von Nördlingen unterwegs. Ob der angeleint war, konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden, so die Beamten. Das Tier trat plötzlich ein kurzes Stück aus einem von einem Maisfeld verdeckten Schotterweg hervor, sodass ein vorfahrtsberechtigter Autofahrer das Tier erfasste. (pm)

