vor 35 Min.

Auto gegen Moped: 17-Jähriger schwer verletzt

Jugendlicher muss mit dem Hubschrauber ins Zentralklinikum gebracht werden.

Ein Mopedfahrer hat am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Wemding schwerste Verletzungen erlitten. Verursacherin war nach Angaben der Polizei eine Autofahrerin, die gegen 15.45 Uhr von der Fuchsstraße her die Harburger Straße in Richtung Lommersheimer Weg überquerte. Allerdings übersah die 21-Jährige das nahende Zweirad, auf dem der 17-Jährige stadteinwärts unterwegs war. Trotz eines Ausweichmanövers prallte der Jugendliche gegen die rechte Seite des Wagens, flog über die Motorhaube und stürzte auf die Straße.

Der 17-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen Knochenbrüche und kam nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Zentralklinikum nach Augsburg. Die Harburger Straße musste für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die 21-Jährige blieb unverletzt.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei über 12000 Euro. Neben Notarzt, Rotem Kreuz und Helikopter war auch die Freiwillige Feuerwehr Wemding vor Ort. (dz)

