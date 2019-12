vor 17 Min.

Auto kollidiert mit Zug

Eine Autofahrerin ist am Mittwochvormittag in Nördlingen mit einem Zug kollidiert. Der Unfall ereignete sich am Bahnübergang in Richtung Nähermemminger Weg. Die Bahnstrecke zwischen Nördlingen und Bopfingen wurde gesperrt. Ersten Informationen zufolge wurde die Frau leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im Zug befanden sich sieben Personen, sie wurden nicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. (jltr/RN)

