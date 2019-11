vor 60 Min.

Auto ohne Führerschein gekauft und abgeholt

Polizeibeikannter Käufer wurde ermittelt

Am Freitagabend wurde in Holzkirchen ein bei ebay-Kleinanzeigen verkaufter Pkw vom Käufer abgeholt. Allerdings fuhr dieser mit seinem neu erworbenen Fahrzeug ohne Kennzeichen vom Hof. Der Verkäufer folgte daraufhin dem Käufer und dessen Begleiter. Hier konnte er beobachten, wie die beiden ein auswärtiges Kennzeichen an dem Fahrzeug anbrachten und schließlich weiterfuhren. Kurze Zeit später bekam der Verkäufer dann einen Anruf, dass das Fahrzeug bei Großsorheim steht und nicht mehr anspringt. Jetzt verständigte der Verkäufer die Polizei und fuhr selbst dorthin. Tatsächlich stand das Fahrzeug wie beschrieben nähe Großsorheim. Vom Käufer und seinem Begleiter fehlte jede Spur, die Kennzeichen waren wieder abmontiert. Wie sich herausstellte, waren die Kennzeichen gestohlen. Über das Kennzeichen vom Auto, mit dem die beiden Männer vorfuhren, konnte der Käufer als auch dessen Begleiter ermittelt werden. Wie die Ermittlungen ergaben hat der Käufer keinen Führerschein. Hinzu kommen weitere Straftaten. (pm)

