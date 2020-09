10:08 Uhr

Auto rollt gegen Mauer des Nördlinger Stadtarchivs

In Nördlingen ist es am Montag zu einem Unfall gekommen.

Eine 56-Jährige parkt ihr Auto in Nördlingen und geht ihren Erledigungen nach. Währenddessen "verselbstständigt" sich das Fahrzeug. Wie es dazu kommen konnte.

In Nördlingen hat sich am Montag das Auto einer 56-Jährigen „verselbstständigt“. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau ihr Fahrzeug nachmittags am Weinmarkt geparkt. Während sie ihren Erledigungen nachgegangen war, rollte ihr Auto rückwärts aus der Parklücke. Die Hausmauer des Stadtarchivs bremste das Fahrzeugs schließlich. Während der kurzen Fahrt wurde ein Fahrrad beschädigt, die Hauswand zerkratzt und die hintere Stoßstange des Autos beschädigt. Der Sachschaden blieb laut Polizeiangaben dennoch gering. Die Frau hatte vergessen, einen Gang einzulegen oder die Handbremse anzuziehen. PM

Lesen Sie auch:

Themen folgen