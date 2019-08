10:47 Uhr

Auto überschlägt sich: 17-Jährige wird verletzt

An der Auffahrt Nördlingen Süd zur B 25 hat sich in der Nacht zum Sonntag ein Unfall ereignet.

Eine 17-Jährige ist bei einem Unfall in Nördlingen in der Nacht zum Sonntag verletzt worden. Eine 19 Jahre alte Autofahrerin wollte gegen 2.40 Uhr bei Nördlingen Süd auf die B 25 in Richtung Norden auffahren. Wie die Polizei mitteilt, kam die junge Autofahrerin vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. An der steilen Böschung überschlug sich ihr Pkw und kam circa 70 Meter weiter in einem Acker zum Stehen.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt, die 17-jährige Beifahrerin musste mittelschwer verletzt ins Krankenhaus Nördlingen gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 7000 Euro geschätzt. Zum Ausleuchten der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen im Einsatz. (pm)

